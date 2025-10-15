Analiza industriei asigurărilor

Schimbările climatice fac ca multe proprietăți să devină neasigurabile, o problemă care afectează Regatul Unit, potrivit ziarului britanic The Guardian. Sunt vizate milioane de locuințe din Anglia, Scoția și Țara Galilor.

Un raport al industriei asigurărilor realizat de compania de asigurări Aviva avertizează că zone dens populate, precum Londra și Manchester, sunt expuse unui risc mai mare de inundații.

„Concluziile sunt sumbre. Milioane de proprietăți vor fi în pericol din cauza inundațiilor, din cauza creșterii temperaturilor, a urbanizării sporite și a drenajului inadecvat”, a declarat Jason Storah, director executiv la Aviva.

Orașe vulnerabile

Conform analizei Aviva, numărul proprietăților expuse riscului de inundații în Anglia ar putea crește cu 27% până la mijlocul secolului, ajungând la 8 milioane. În plus, proprietățile din zonele cu risc ridicat de inundații fulgerătoare ar putea crește cu 66%.

În Scoția și Țara Galilor, fiecare circumscripție electorală va înregistra o creștere semnificativă a riscurilor.

Londra, Yorkshire și Humber sunt regiunile cele mai afectate, iar Bournemouth East prezintă cea mai mare creștere proiectată a riscului de inundații la nivelul apelor de suprafață, din cauza topografiei joase și a drenajului inadecvat. În ultimii zece ani, 110.000 de locuințe noi au fost construite în zone cu risc ridicat de inundații, iar această tendință ar putea continua.

„Am pictat până am intrat în sala de operație”. Povestea lui Dan Marinescu, artistul care pictează flori și pisici chiar și după infarct și furturi la târguri
Recomandări
„Am pictat până am intrat în sala de operație”. Povestea lui Dan Marinescu, artistul care pictează flori și pisici chiar și după infarct și furturi la târguri

Primul oraș din Anglia declarat „neasigurabil”

Tenbury Wells, un oraș din Worcestershire, este primul din Anglia unde clădirile publice nu mai pot fi asigurate. Orașul a fost afectat de patru inundații majore în ultimii șase ani.

Zonele dens populate precum Londra, Manchester și estul Angliei sunt considerate cele mai vulnerabile. În Londra, sistemul actual de apărare împotriva apelor – inclusiv „Bariera Tamisei” – nu mai este suficient, avertizează experții.

Se cere modernizarea urgentă a Barajului Tamisei

Emma Boyd, fosta președintă a Agenției de Mediu, a avertizat că unele zone ar putea fi abandonate din cauza costurilor ridicate ale protecției împotriva inundațiilor. Ea a subliniat și riscul ridicat pentru Londra, cerând modernizarea urgentă a Barajului Tamisei și a altor mecanisme de apărare.

„Mulți oameni cred că sunt protejați datorită Barierei Tamisei… (dar) trebuie să se realizeze un proiect măreț din punct de vedere al finanțării, al ridicării malului de-a lungul râului Tamisa și al construirii unei noi bariere”, a spus ea.

Bariera Tamisei este o construcție impresionantă situată pe râul Tamisa în Londra și servește ca sistem de protecție împotriva inundațiilor. Este una dintre cele mai importante infrastructuri de apărare ale orașului.

Inaugurată în 1984, bariera este compusă din 10 secțiuni mobile, inclusiv 4 porți mari rotative care pot fi ridicate pentru a opri fluxul apei. Se închide proactiv atunci când se anticipează o inundație – nu doar după ce nivelul apei a crescut. Poate fi complet închisă în 75–90 de minute.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Răsturnare de situație în cazul mamei de 35 de ani, care a murit după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni: „Şoferul în vârstă de 20 de ani...". Ce tocmai s-a aflat schimbă tot ce se știa. Absolut toată lumea a reacționat când a văzut așa ceva
Viva.ro
Răsturnare de situație în cazul mamei de 35 de ani, care a murit după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni: „Şoferul în vârstă de 20 de ani...". Ce tocmai s-a aflat schimbă tot ce se știa. Absolut toată lumea a reacționat când a văzut așa ceva
„E o nenorocire” Poliția, acasă la Adriana Bahmuțeanu, în miezul nopții, la doar câteva săptămâni de când s-a măritat cu George Restivan. Ce s-a întâmplat. „Scandaluri, beții”
Unica.ro
„E o nenorocire” Poliția, acasă la Adriana Bahmuțeanu, în miezul nopții, la doar câteva săptămâni de când s-a măritat cu George Restivan. Ce s-a întâmplat. „Scandaluri, beții”
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…”
Elle.ro
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…”
gsp
Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
GSP.RO
Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
O jucătoare de top își deschide cont pe o platformă pentru adulți, dintr-un motiv surprinzător: „Îmi arăt latura nedescoperită”
GSP.RO
O jucătoare de top își deschide cont pe o platformă pentru adulți, dintr-un motiv surprinzător: „Îmi arăt latura nedescoperită”
Parteneri
Ultima oră! Au anunțat acum! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au anunțat acum! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Ultima oră! Alt divorț-bombă lovește România! După 23 de ani, s-a rupt tot! Una dintre cele mai frumoase povești din showbiz ajunge la final. Ea a plecat cu copilul de acasă
Avantaje.ro
Ultima oră! Alt divorț-bombă lovește România! După 23 de ani, s-a rupt tot! Una dintre cele mai frumoase povești din showbiz ajunge la final. Ea a plecat cu copilul de acasă
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram
Tvmania.ro
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram

Alte știri

Orașul din România unde Stihl a deschis o nouă fabrică unde vor lucra 700 de oameni
Știri România 17:29
Orașul din România unde Stihl a deschis o nouă fabrică unde vor lucra 700 de oameni
Nicușor Dan a cerut ca alegerile din București să fie organizate cât mai repede, spune Ludovic Orban
Știri România 16:22
Nicușor Dan a cerut ca alegerile din București să fie organizate cât mai repede, spune Ludovic Orban
Parteneri
Taxa absurdă care crește cu 1.350% peste noapte și provoacă o nouă anomalie în România. Expert în fiscalitate: „Cred că au greșit legea”
Adevarul.ro
Taxa absurdă care crește cu 1.350% peste noapte și provoacă o nouă anomalie în România. Expert în fiscalitate: „Cred că au greșit legea”
Motivul pentru care noul director de la Apele Române a solicitat mărirea salariului cu 15%. Ce se întâmplă cu cererea lui Florin Ghiță
Fanatik.ro
Motivul pentru care noul director de la Apele Române a solicitat mărirea salariului cu 15%. Ce se întâmplă cu cererea lui Florin Ghiță
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Financiarul.ro
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Superliga.ro (P)
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Parteneri
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Elle.ro
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Operațiile estetice l-au schimbat și pe el. Fernando Colunga, actorul din "Esmeralda", e de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate la aproape 60 de ani / FOTO
Unica.ro
Operațiile estetice l-au schimbat și pe el. Fernando Colunga, actorul din "Esmeralda", e de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate la aproape 60 de ani / FOTO
Primele imagini de la priveghiul mamei care a murit lovită pe trecerea de pietoni. Zguduitor ce s-a întâmplat la capelă
Viva.ro
Primele imagini de la priveghiul mamei care a murit lovită pe trecerea de pietoni. Zguduitor ce s-a întâmplat la capelă

Monden

Când revine la TV sezonul 2 al emisiunii „The Floor”, prezentată de Dan Negru. Kanal D, anunț oficial
Stiri Mondene 17:26
Când revine la TV sezonul 2 al emisiunii „The Floor”, prezentată de Dan Negru. Kanal D, anunț oficial
Iulia Albu nu are reguli vestimentare pentru fiica sa. Ce relație are Mikaela cu mama ei
Stiri Mondene 17:15
Iulia Albu nu are reguli vestimentare pentru fiica sa. Ce relație are Mikaela cu mama ei
Parteneri
EXCLUSIV! Emily Burghelea a născut pentru a treia oară – dar abia acum dezvăluie sexul bebelușului! Vezi dacă e băiețel sau fetiță
TVMania.ro
EXCLUSIV! Emily Burghelea a născut pentru a treia oară – dar abia acum dezvăluie sexul bebelușului! Vezi dacă e băiețel sau fetiță
Analist, despre noua strategie a PSD pentru a lua voturi de la AUR: Oamenii votează originalul, nu copia
ObservatorNews.ro
Analist, despre noua strategie a PSD pentru a lua voturi de la AUR: Oamenii votează originalul, nu copia
E știrea momentului în showbiz! Alin Oprea, cea mai bună veste din ultimii ani! Nici nu mai spera la așa ceva! Felicitări pentru noul capitol din viață! Chiar merita!
Libertateapentrufemei.ro
E știrea momentului în showbiz! Alin Oprea, cea mai bună veste din ultimii ani! Nici nu mai spera la așa ceva! Felicitări pentru noul capitol din viață! Chiar merita!
Parteneri
„Domnule Băluță, patinoarul nu e frigider!” Spectatorii, cu căciuli și mănuși la meci, ieșeau afară ca să se încălzească
GSP.ro
„Domnule Băluță, patinoarul nu e frigider!” Spectatorii, cu căciuli și mănuși la meci, ieșeau afară ca să se încălzească
O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
GSP.ro
O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
Parteneri
A fost adoptată Legea Prosumatorilor: Românii pot folosi energia produsă acasă pentru alte locuințe
Mediafax.ro
A fost adoptată Legea Prosumatorilor: Românii pot folosi energia produsă acasă pentru alte locuințe
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
StirileKanalD.ro
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Wowbiz.ro
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Wowbiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Redactia.ro
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
A murit Andrei Bacalu! Jurnalistul TVR a transmis primii pași pe Lună făcuți de Neil Armstrong în premieră la televizor
KanalD.ro
A murit Andrei Bacalu! Jurnalistul TVR a transmis primii pași pe Lună făcuți de Neil Armstrong în premieră la televizor

Politic

Nicușor Dan dorește reintroducerea SRI în lupta împotriva corupției. Care sunt riscurile pentru democrație
Analiză
Politică 16:00
Nicușor Dan dorește reintroducerea SRI în lupta împotriva corupției. Care sunt riscurile pentru democrație
PSD a părăsit ședința coaliției înaintea subiectului alegerilor la Primăria Capitalei. Kelemen Hunor: „Nici cu ei nu luam o decizie”. Bolojan a tăcut - SURSE
Exclusiv
Politică 14 oct.
PSD a părăsit ședința coaliției înaintea subiectului alegerilor la Primăria Capitalei. Kelemen Hunor: „Nici cu ei nu luam o decizie”. Bolojan a tăcut – SURSE
Parteneri
Kievul ar putea fi noul Silicon Valley. Un fond european de 50 de milioane de euro sprijină startup-urile ucrainene
Spotmedia.ro
Kievul ar putea fi noul Silicon Valley. Un fond european de 50 de milioane de euro sprijină startup-urile ucrainene
Dezvăluiri șocante! Pilotul profesionist este acuzat că a violat o asistentă care avea grijă de Michael Schumacher chiar în casa germanului!
Fanatik.ro
Dezvăluiri șocante! Pilotul profesionist este acuzat că a violat o asistentă care avea grijă de Michael Schumacher chiar în casa germanului!
Elevii se tem că inteligența artificială le afectează capacitatea de a învăța. Unul din patru adolescenți spune că AI „face totul prea ușor”
Spotmedia.ro
Elevii se tem că inteligența artificială le afectează capacitatea de a învăța. Unul din patru adolescenți spune că AI „face totul prea ușor”