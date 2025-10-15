Analiza industriei asigurărilor

Schimbările climatice fac ca multe proprietăți să devină neasigurabile, o problemă care afectează Regatul Unit, potrivit ziarului britanic The Guardian. Sunt vizate milioane de locuințe din Anglia, Scoția și Țara Galilor.

Un raport al industriei asigurărilor realizat de compania de asigurări Aviva avertizează că zone dens populate, precum Londra și Manchester, sunt expuse unui risc mai mare de inundații.

„Concluziile sunt sumbre. Milioane de proprietăți vor fi în pericol din cauza inundațiilor, din cauza creșterii temperaturilor, a urbanizării sporite și a drenajului inadecvat”, a declarat Jason Storah, director executiv la Aviva.

Orașe vulnerabile

Conform analizei Aviva, numărul proprietăților expuse riscului de inundații în Anglia ar putea crește cu 27% până la mijlocul secolului, ajungând la 8 milioane. În plus, proprietățile din zonele cu risc ridicat de inundații fulgerătoare ar putea crește cu 66%.

În Scoția și Țara Galilor, fiecare circumscripție electorală va înregistra o creștere semnificativă a riscurilor.

Londra, Yorkshire și Humber sunt regiunile cele mai afectate, iar Bournemouth East prezintă cea mai mare creștere proiectată a riscului de inundații la nivelul apelor de suprafață, din cauza topografiei joase și a drenajului inadecvat. În ultimii zece ani, 110.000 de locuințe noi au fost construite în zone cu risc ridicat de inundații, iar această tendință ar putea continua.

Primul oraș din Anglia declarat „neasigurabil”

Tenbury Wells, un oraș din Worcestershire, este primul din Anglia unde clădirile publice nu mai pot fi asigurate. Orașul a fost afectat de patru inundații majore în ultimii șase ani.

Zonele dens populate precum Londra, Manchester și estul Angliei sunt considerate cele mai vulnerabile. În Londra, sistemul actual de apărare împotriva apelor – inclusiv „Bariera Tamisei” – nu mai este suficient, avertizează experții.

Se cere modernizarea urgentă a Barajului Tamisei

Emma Boyd, fosta președintă a Agenției de Mediu, a avertizat că unele zone ar putea fi abandonate din cauza costurilor ridicate ale protecției împotriva inundațiilor. Ea a subliniat și riscul ridicat pentru Londra, cerând modernizarea urgentă a Barajului Tamisei și a altor mecanisme de apărare.

„Mulți oameni cred că sunt protejați datorită Barierei Tamisei… (dar) trebuie să se realizeze un proiect măreț din punct de vedere al finanțării, al ridicării malului de-a lungul râului Tamisa și al construirii unei noi bariere”, a spus ea.

Bariera Tamisei este o construcție impresionantă situată pe râul Tamisa în Londra și servește ca sistem de protecție împotriva inundațiilor. Este una dintre cele mai importante infrastructuri de apărare ale orașului.

Inaugurată în 1984, bariera este compusă din 10 secțiuni mobile, inclusiv 4 porți mari rotative care pot fi ridicate pentru a opri fluxul apei. Se închide proactiv atunci când se anticipează o inundație – nu doar după ce nivelul apei a crescut. Poate fi complet închisă în 75–90 de minute.

