Dat dispărut oficial

„Potrivit registrelor oficiale, domnul Iurca Adrian-Viorel s-a alăturat Brigăzii a Treia de Asalt în decembrie 2024. În prezent, este declarat dispărut în acțiune. În conformitate cu procedurile stabilite și cu respectarea confidențialității, nicio altă informație nu poate fi divulgată nimănui, în afară de membrii familiei sale apropiate”, a transmis biroul de presă al Corpului al Treilea de Armată.

Au murit eroic

De la începutul războiului din Ucraina, alți trei militari voluntari români au murit pe front. Este vorba de Rudolf Wittmann, 27 de ani, din Arad, ucis în octombrie 2023, și Ștefan Dănuț-Cristian Grecu, membru al Grupului român de luptă Getica.

Și Paul Martin, un român din județul Argeș, a murit în războiul din Ucraina, în timp ce lupta ca voluntar în armata ucraineană. Potrivit Ambasadei Ucrainei, românul și-a pierdut viața într-o misiune de luptă ce a avut loc pe 26 februarie 2025.

Marin a murit eroic în data de 26 februarie 2025 în Ucraina, în mâinile invadatorului rus, în timp ce efectua o misiune de luptă.

„Ambasada Ucrainei în România exprimă sincere condoleanțe familiei îndoliate, rudelor, prietenilor și poporului român pentru moartea celui care a fost un fiu, un frate, un prieten de încredere, un om bun și luminos – Marin Paul, care va rămâne pentru totdeauna în memoria noastră. Lumină lină și veșnică amintire Eroului!”, se arată pe pagina de Facebook a Ambasadei Ucrainei la București.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE