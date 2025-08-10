Datele inițiale indică faptul că exploziile s-au produs la aproximativ 50 de metri de țărm, în zone îndepărtate de sectoarele aglomerate ale plajei.

Potrivit datelor oficiale, trei oameni au murit în timp ce înotau – o femeie și doi bărbați. Identitatea victimelor este în curs de stabilire.

Șeful administrației militare regionale din Odesa, Oleh Kiper, a declarat că un bărbat a murit în Karolino-Buhaz, iar un alt bărbat și o femeie au murit în Zatoka.

Amintim faptul că o explozie a avut loc pe data de 14 august 2023, în zona digului din fața Hotelului Forum din Costinești, a anunțat ISU Constanța, care a precizat că este „posibil să fie vorba de o mină marină”. Mai multe echipe de intervenție au venit la fața locului, iar o a doua mină a fost raportată în zonă.





