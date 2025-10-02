Închiderea guvernului și impactul asupra angajaților

Aproximativ 750.000 de angajați federali sunt așteptați să fie plasați în șomaj tehnic, fără salarii până la reluarea activității. De asemenea, militarii și polițiștii de frontieră vor lucra fără plată, potrivit The Guardian.

În cadrul unei rare apariții la Casa Albă, JD Vance a declarat: „Va trebui să concediem niște oameni dacă restricțiile continuă. Nu ne place asta. Nu vrem neapărat să o facem, dar vom face tot ce trebuie pentru a menține serviciile esențiale ale poporului american în funcțiune”.

JD Vance a negat că angajații vor fi vizați din cauza apartenenței lor politice, dar a recunoscut că încă există incertitudine cu privire la cine ar putea fi concediat sau suspendat.

„Nu am luat încă nicio decizie finală cu privire la ce vom face cu anumiți angajați”, a spus el, adăugând:„Ceea ce spunem este că s-ar putea să fim nevoiți să luăm măsuri extraordinare, mai ales cu cât această situație se prelungește.”

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat că agențiile guvernamentale pregătesc deja reduceri. „Din păcate, deoarece democrații au blocat activitatea guvernului, președintele a dat instrucțiuni cabinetului său, iar biroul de management și buget colaborează cu agențiile din toate domeniile pentru a identifica unde se pot face reduceri – și credem că concedierile sunt iminente”, a spus ea.

Recomandări Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”

Totuși, Leavitt a precizat că nu poate estima numărul exact de lucrători afectați.

Declarații controversate și acuzații reciproce

JD Vance a criticat liderii democrați, inclusiv pe Chuck Schumer și Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), afirmând că aceștia au blocat guvernul pentru a obține finanțare pentru asistență medicală destinată imigranților ilegali.

„Aripa Chuck Schumer-AOC a Partidului Democrat a blocat activitatea guvernului, spunându-ne că vor redeschide guvernul numai dacă vom aloca miliarde de dolari pentru finanțarea asistenței medicale pentru imigranții ilegali. Este o propunere ridicolă.”, a mai afirmat el.

Cu toate acestea, The Guardian subliniază că această afirmație este falsă. Legislația americană interzice imigranților fără acte să primească beneficii de asistență medicală, iar democrații nu au propus modificări legislative în acest sens.

Pe de altă parte, Hakeem Jeffries, liderul minorității democrate din Camera Reprezentanților, a acuzat republicanii că au închis guvernul pentru a refuza asistența medicală americanilor din clasa muncitoare.

„Președintele s-a angajat într-un comportament iresponsabil și lipsit de seriozitate, demonstrând că, de la bun început, republicanii au vrut să închidă guvernul”, a declarat Jeffries.

„Nu este o surpriză, deoarece de zeci de ani, republicanii au blocat în mod constant activitatea guvernului, ca parte a eforturilor lor de a impune agenda lor de extremă dreapta poporului american”, a adăugat el.

Închiderea guvernului SUA: acuzații, concedieri și negocieri

Este prima închidere a Guvernului de la pauza record de 35 de zile din 2018-2019, în timpul primului mandat al lui Trump. Discuțiile de până acum au fost neobișnuit de acide, Trump batjocorindu-i pe Schumer și Jeffries pe rețelele de socializare.

Eforturile de a pune rapid capăt închiderii guvernului au eșuat miercuri, când democrații din Senat – care cer subvenții extinse pentru asistența medicală pentru familiile cu venituri mici – au refuzat să ajute majoritatea republicană să aprobe un proiect de lege adoptat de Camera Reprezentanților care ar fi redeschis guvernul pentru câteva săptămâni.

Congresul este în vacanță joi, cu ocazia sărbătorii evreiești Yom Kippur, dar Senatul se întoarce la lucru vineri și ar putea fi în sesiune pe tot parcursul weekendului. Camera Reprezentanților nu se va reîntoarce până săptămâna viitoare.