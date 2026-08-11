Oficialii subliniază că aceste proceduri sunt uzuale și preventive, fără a indica un incident la nivelul centralei.

Reactorul 2 al Centralei Nucleare de la Cernavodă se va închide și el în 2-3 zile, din cauza nivelului tot mai scăzut al Dunării, au declarat reprezentanții de la Apele Române, marți, pentru Libertatea.

Măsuri pentru asigurarea echilibrului energetic

În cazul în care prognoza privind debitul Dunării rămâne nefavorabilă, oprirea ar putea avea loc până la finalul săptămânii.

Ministerul Energiei, împreună cu Dispecerul Energetic Național, a elaborat un plan pentru compensarea energiei pierdute și pentru menținerea echilibrului Sistemului Electroenergetic Național.

„Necesarul va fi acoperit prin utilizarea posibilităților de import din sistemele energetice regionale și europene, precum și prin activarea unor resurse suplimentare de producție la nivel național. În acest sens, grupul energetic Rovinari 4 al Complexului Energetic Oltenia va fi scos din rezervă și pus la dispoziția Sistemului Electroenergetic Național”, a transmis Ministerul Energiei.

De asemenea, Hidroelectrica va contribui cu capacitatea sa suplimentară de producție, în limitele resurselor de apă disponibile.

Monitorizare continuă și apel la consum responsabil

Dispecerul Energetic Național monitorizează în permanență producția, consumul și rezervele de energie disponibile, precum și posibilitățile de schimb transfrontalier de energie. În funcție de necesitățile reale ale sistemului, măsurile vor fi activate gradual.

Ministerul a anunțat că reducerea consumului pentru marii consumatori industriali, în intervalul 19.00-23.00, este ultima măsură în ordinea de prioritate.

„Aceasta ar putea fi aplicată doar dacă evoluția Sistemului Electroenergetic Național o va impune, iar celelalte opțiuni disponibile nu vor fi suficiente. Consumatorii casnici nu sunt vizați de mecanismul de limitare a consumului”, se arată în comunicat.

Totodată, Ministerul Energiei a lansat un apel către populație, instituțiile publice și operatorii economici pentru un consum responsabil de energie electrică, mai ales în intervalul orar 19.00-23.00, pentru a reduce presiunea asupra sistemului național.

Scăderea istorică a debitului Dunării

În dimineața de marți, 11 august 2026, debitul Dunării la intrarea în țară a atins un minim istoric de 1.370 mc/s, conform declarațiilor lui Sorin Rîndașu, directorul adjunct al Administrației Naționale Apele Române.

Prognozele indică o lipsă totală a precipitațiilor în întreg bazinul dunărean pentru următoarele cinci zile.

Această situație vine în contextul în care Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă a fost oprită la sfârșitul lunii iulie, reducând producția de energie electrică internă cu 10%. Decizia a fost luată pe fondul unui consum ridicat cauzat de valurile de caniculă.

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