„Instagram-ul îmi recomandă mie, din motive care îmi scapă, cred că mă urăște Instagram, îmi recomandă mie următoarea secvență cu acești doi cetățeni, să le spunem, ca să nu le spunem altfel. Pentru mine, așa ceva este odios. Ceea ce am văzut noi este odios. Absolut odios. Eu sunt un tip la bătrânețe, absolut tolerant. Secvența asta m-a băgat în roșii. Deci vine Gigel ăsta, Ristei sau cum îl cheamă, care e un tefelist, asta nu o spun ca pe ceva negativ, ci îl încadrez corect, obiectiv. Nu-i nimic rău în asta, dar îl încadrez corect. Apare și prin reclame la bănci…

Vine Gigel ăsta, care nu are nici cea mai vagă idee, are câteva lozinci pe care le tot spune de ceva ani, sigur că sunt profitabile pentru el, trebuie să zică neapărat asta cu comuniștii. Lui i se pare că e foarte drept și le comunică unor Gigei care intră în contact cu imaginile astea o prostie. O minciună și o prostie. Știați că e analfabet? Omul e analfabet. Deci forma asta de viață, Tristei, sau cum îl cheamă, spune o cretinătate, o monstruozitate. Lăsați subiectele astea, că vă depășesc cu mult. Mergeți și cântați la nunți. Nu e vorba că sunteți inculți, că incult sunt eu! Voi sunteți analfabeți”, a spus, printre altele, Mircea Badea despre Florin Ristei, în cadrul emisiunii „În gura presei”.

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Într-o discuție recentă pe care a avut-o cu Speak în mediul online, Florin Ristei nu s-a putut abține și a făcut o remarcă la Mircea Badea. „Așa zice el, mă. Dacă nu te gândești la ce se gândește el, ești altfel… Scuze, am voie să folosesc «peiorativ», dacă sunt analfabet?”, a spus cântărețul pe internet.

La rândul său, Speak a făcut și el referire la reacția pe care a avut-o Mircea Badea zilele trecute: „Eu când am văzut aia am râs și zic: «Bă, nu-i despre asta»!

Iar Florin Ristei a continuat, dezvăluind ce a făcut mama lui după ce a văzut declarațiile prezentatorului TV de la Antena 3. „Mie mi-a trimis mama supărată mesaje. Și i-am zis: «Bă, mamă, potolește-te!». L-a făcut în toate felurile”, a afirmat celebrul cântăreț.

Însă nu doar Florin Ristei a fost atacat recent de Mircea Badea. Prezentatorul TV a vorbit și despre Răzvan Simion și Dani Oțil, colegii lui de trust, dar i-a luat în colimator și pe Smiley și Andi Moisescu, vedete de la PRO TV.

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