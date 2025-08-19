Prima emisiune, cu scadența la 25 aprilie 2029, a avut o valoare inițială de 400 de milioane de lei și un randament mediu anual de 7,48%. Cererea din partea băncilor a fost însă aproape dublă, acestea subscriind 772 de milioane de lei.

Marți este programată o licitație suplimentară, prin care statul vizează atragerea a încă 60 de milioane de lei, la același randament.

Cea de-a doua emisiune, în valoare de 500 de milioane de lei și scadentă la 28 aprilie 2031, a înregistrat tot un randament mediu de 7,48%.

Interesul băncilor a fost ridicat, acestea subscriind 846,75 milioane de lei. Și pentru această tranșă este prevăzută marți o licitație suplimentară, prin care statul intenționează să mai atragă 75 de milioane de lei, menținând randamentul stabilit.

În total, pentru luna august 2025, Ministerul Finanțelor are programate împrumuturi de 5,8 miliarde de lei de la băncile comerciale, sumă la care se pot adăuga până la 810 milioane de lei prin licitații suplimentare necompetitive, aferente emisiunilor deja lansate.

Astfel, necesarul total de finanțare pentru august se ridică la 6,61 miliarde de lei, cu 15 milioane de lei peste cel stabilit pentru iulie 2025 (6,595 miliarde de lei). Fondurile vor fi utilizate pentru refinanțarea datoriei publice, rambursări anticipate și acoperirea deficitului bugetar.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE