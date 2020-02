De Mihai Niculescu,

De asemenea, în afară de apelul la calm, factorii responsabili anunța și ce trebuie să facă populația pentru a împiedica răspândirea coronavirusului.

Între timp, situația s-a agravat și-n Franța, președintele Emanuel Macron a anunțat că țara se pregătește de epidemie. 2 oameni au murit până acum și alți 18 au fost depistați pozitiv și se află acum în carantină.

Dincolo de epidemie, un specialist din cadrul SNSPA vorbește despre un alt pericol major: infodemia. Amănunte la ora 15.00, la Adriana Nedelea LA FIX.

