Ministerul Sănătății și Telefonul Copilului au semnat un protocol pentru sprijinirea minorilor în criză

Ministrul Sănătăţii a declarat că prin acest acord se doreşte asigurarea unei continuităţi în sprijinirea copiilor aflaţi în dificultate.

„Astăzi am semnat protocolul de colaborare cu Asociaţia Telefonul Copilului, pentru ca apelul la 116.111 să fie începutul unui parcurs real de îngrijire – nu finalul unei intervenţii de moment. În fiecare zi, copii ajung să ceară ajutor în situaţii-limită. În fiecare zi, copii ajung să ceară ajutor în situații-limită. Un apel poate opri un gest extrem.

Dar responsabilitatea adevărată începe după acel moment. De prea multe ori, criza este depășită punctual, însă problema nu dispare. Un specialist reușește să aducă un copil într-un echilibru temporar, dar fără continuitate, riscul reapare.”, a transmis Alexandru Rogobete.

Numărul apelurilor la 116.111 a crescut alarmant în ultimul an

Conform datelor oficiale, în 2025 s-a înregistrat o creştere cu 73% a apelurilor primite la linia unică 116.111 faţă de anul precedent. Cele mai frecvente solicitări au vizat dificultăţi psiho-emoţionale, iar cel mai mic apelant avea doar 12 ani.

„În 2025, numărul apelurilor la linia unică 116 111 privind dificultăți psiho-emoționale ale copiilor a crescut cu 73% față de 2024, iar cea mai mică vârstă înregistrată este de 12 ani. Asta ne arată clar costul inacțiunii.

Nu vorbim doar despre statistici, ci despre tot mai mulți copii care ajung să ceară ajutor în situații de criză. Le mulțumesc echipei Asociației Telefonul Copilului, conduse de doamna director executiv Cătălina Surcel, pentru profesionalism, dedicare și pentru acest parteneriat onest cu Ministerul Sănătății”, a transmis ministrul Sănătății.

Ce este Telefonul Copilului: 116.111

Asociaţia Telefonul Copilului este singura organizaţie neguvernamentală din România care oferă asistenţă prin linia telefonică naţională 116.111, disponibilă în toate statele europene datorită iniţiativei Child Helpline International, din care asociaţia face parte.

Copiii şi adolescenţii apelează 116.111 pentru a-şi exprima temerile, pentru a semnala abuzuri sau încălcări ale drepturilor lor şi, cel mai important, pentru a primi ajutor în situaţii de urgenţă. Totodată, părinţii pot solicita consiliere psihologică şi juridică legată de protecţia drepturilor copilului şi ale familiei.

Cum funcționează Telefonul Copilului

Specialiştii asociaţiei răspund apelurilor de luni până vineri, în intervalul 10.00-20.00, şi pot fi contactaţi online, prin email la 116111@telefonulcopilului.ro sau prin platforma de consiliere www.116111.ro.

„Munca lor este prima linie de protecţie pentru cei vulnerabili. Rolul meu, ca ministru, este să transform aceste semnale de alarmă în trasee clare de îngrijire – pentru ca fiecare copil care cere ajutor să primească sprijin real, nu doar o voce la capătul firului”, a mai declarat Alexandru Rogobete.

