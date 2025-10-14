Ministrul taliban a încercat să se scuze

Muttaqi a explicat duminică faptul că excluderea anterioară nu a fost intenționată, ci rezultatul unei erori organizatorice.

„Conferința de vineri a fost organizată pe nepregătite, cu o listă restrânsă de jurnaliști. A fost o problemă tehnică – colegii noștri au invitat doar anumiți reporteri, fără vreo intenție discriminatorie”, a declarat Amir Khan Muttaqi.

Organizația Națiunilor Unite a descris situația din Afganistan drept un „apartheid de gen”, având în vedere că femeile și fetele sunt împiedicate să urmeze cursuri la școala secundară sau la universitate, să frecventeze parcuri ori săli de sport, iar dreptul lor la muncă este sever limitat.

Guvernul taliban obligă femeile să poarte îmbrăcăminte completă și le restricționează libertatea de mișcare.

India menține legături diplomatice cu Afganistanul

Deși regimul taliban, revenit la putere în 2021, susține că respectă drepturile femeilor în conformitate cu valorile culturale afgane și legea islamică, diplomații occidentali afirmă că aceste restricții blochează recunoașterea internațională a guvernului de la Kabul.

Muttaqi a sosit joi în India, pentru o vizită de o săptămână și discuții cu oficiali ai guvernului rus, singura țară care recunoaște oficial regimul taliban. India nu a oferit o recunoaștere formală, dar menține legături diplomatice limitate, inclusiv o misiune la Kabul și ajutoare umanitare.

Vizita este văzută ca o întărire a relațiilor bilaterale, oferind talibanilor un sprijin diplomatic, iar Indiei – un avantaj strategic și de securitate.

Vineri, Muttaqi s-a întâlnit cu ministrul indian de externe S. Jaishankar, care a anunțat redeschiderea ambasadei Indiei la Kabul, închisă după revenirea talibanilor la putere.

Jurnalistele au fost oprite să intre la prima conferință

Totuși, prima conferință de presă organizată ulterior a provocat scandal: aproximativ 16 reporteri au fost prezenți, dar femeile jurnalist au fost oprite la intrare. O sursă din cadrul talibanilor a confirmat că nu au fost invitate.

Ministerul indian de Externe (MEA) a transmis că nu a fost implicat în eveniment, fiind organizat la ambasada afgană. Cu toate acestea, discriminarea de gen de pe teritoriul indian a stârnit indignare publică.

Liderul opoziției, Rahul Gandhi, a acuzat guvernul premierului Narendra Modi că, permițând o astfel de situație, transmite femeilor din India mesajul că „sunt prea slabe pentru a fi apărate”.

Breasa Editorilor din India, Corpul de Presă al Femeilor din India (IWPC) și Rețeaua Femeilor din Media (NWMI) au condamnat public excluderea, catalogând-o drept „extrem de discriminatorie”.

„Deși ambasadele beneficiază de protecția oferită de Convenția de la Viena, acest lucru nu poate justifica o discriminare flagrantă de gen pe teritoriul indian. Indiferent de implicarea MEA, este îngrijorător că o asemenea excludere a fost permisă fără obiecții”, a transmis Guildul Editorilor. Jurnaliștii care au participat la conferință, criticați pentru că au tăcut

NWMI a subliniat că guvernul indian are obligația de a proteja drepturile democratice și constituționale ale femeilor, inclusiv dreptul lor la muncă, și că ar fi trebuit să condamne public discriminarea.

Grupul a criticat și tăcerea jurnaliștilor bărbați care au participat la evenimentul de vineri:

„În astfel de momente, tăcerea poate fi interpretată drept complicitate la normalizarea discriminării de gen.”

Ca urmare a reacțiilor dure, echipa lui Muttaqi a transmis noi invitații pentru o a doua conferință de presă, descrisă drept „incluzivă” și deschisă tuturor reprezentanților presei. Deși nu a existat o confirmare oficială, au circulat speculații că autoritățile indiene ar fi intervenit pentru a evita o nouă controversă.

Ministrul taliban a răspuns întrebărilor despre drepturile femeilor

În cadrul noii conferințe, ministrul taliban a fost confruntat cu întrebări directe despre absența femeilor la primul eveniment și despre drepturile fetelor afgane.

„Avem zece milioane de elevi, dintre care peste 2,8 milioane sunt femei și fete. Educația continuă în madrasse până la absolvire. Există anumite limite, dar nu am interzis niciodată educația femeilor; doar am amânat-o până la o nouă ordonanță”, a afirmat Amir Khan Muttaqi.

Declarațiile sale au fost primite cu scepticism, mai ales că, din 2021, fetele peste 12 ani nu mai au voie să urmeze cursuri, iar accesul femeilor la locuri de muncă este tot mai restrâns. Recent, guvernul taliban a retras și cărți scrise de femei din universitățile afgane.

Deși răspunsurile ministrului nu i-au convins pe participanți, jurnaliștii au remarcat că organizarea unei conferințe deschise și faptul că Muttaqi a răspuns întrebărilor despre drepturile femeilor pot fi văzute ca un mic pas înainte.

