„Am venit la Craiova pentru că aici urmează să construim cel mai interesant sistem de stocare a energiei electrice în depozitele de gaze. Am fost criticat, s-a spus că vorbesc prostii, dar nu vorbesc. Am fost şi am vizitat depozitul de la Gherceşti. Lângă depozit va trebui să construim o staţie de comprimare, nişte compresoare şi, cu ajutorul energiei eoliene, putem să introducem gaze în depozit. Acest depozit, astăzi, funcţionează cu presiune de la reţea şi, dacă acolo, lângă depozit, facem o staţie de comprimare, acest depozit devine aproape cel mai mare depozit din ţara”, a explicat Anton Anton la Sucursalei Electrocentrale Craiova II a Complexului Energetic Oltenia (CEO).