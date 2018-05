“A fost o idee. Eu, personal, nu sprijin inițiativa, dar, sigur, eu o hotărâre pe care o va lua Guvernul, doamna prim-ministru”, a declarat Teodor Meleşcanu, după ce a discutat cu Liviu Dragnea, la Parlament.

Mai mult, ministrul de Externe a precizat că le-a cerut tuturor miniştrilor poziţia lor privind mutarea ambasadei.

“Noi am cerut de la toți poziții scrise pe această temă, toate ministerele. Am abordat problemele de securitate, acum lucrăm în MAE la problemele juridice pe care le implică o asemenea decizie și am solicitat de la ministerele cu activități economice o evaluare și din para lor, după care ne vom întâlni și vom face materialul ca atare. Am invitat Administrația Prezidențială să paricipe la aceste întâlniri pe care le facem cu ministerele, dar răspunsul a fost că, după ce se face analiza respectivă, atunci să expună un punct de vedere. După ce se va termina evaluarea, o vom trimite președintelui României, Parlamentului și primului ministru, pentru a putea lua o decizie comună”, a mai susținut Teodor Meleșcanu.