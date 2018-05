Surse din PSD au precizat, pentru Libertatea, că memorandumul adoptat de Guvern prin care se vorbeşte de mutarea ambasadei din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim, va fi desecretizat. Discuţia a avut loc luni, în şedinţa conducerii PSD. Potrivit aceloraşi surse, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, ar fi spus că documentul va fi dat publicităţii. Nu se ştie însă dacă acest lucru se va întâmpla în şedinţa de Guvern de joi, 24 mai.

Contacat de Libertatea, ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu a refuzat să răspundă la întrebări legate de posibila desecretizare a memorandumului.

Povestea memorandumului

Guvernul a decis, pe ascuns, mutarea Ambasadei României în Israel la Ierusalim; Anunțul a fost făcut nu de Guvern ci de liderul PSD, Liviu Dragnea, la Antena 3.

”Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectivă a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Poate părea un lucru puţin important. Are valoare simbolică uriaşă acest gest al nostru, în primul rând o valoare simbolică pentru un stat care are o influenţă nemaipomenită în lume, un stat, Israelul, cu care noi avem relaţii speciale de foarte mulţi ani, un stat în care sunt peste 500.000 de români, are o valoare foarte mare pentru administraţia americană. Suntem practic a doua ţară care facem acest lucru. Mutarea ambasadei la Ierusalim poate şi cred că va aduce nişte beneficii pe termen şi scurs, şi mediu şi lung pentru România. Trebuie să folosim această şansă uriaşă”, a declarat Liviu Dragnea, la momentul respectiv.

Un astfel de document nu s-a aflat, oficial, în acea zi de miercuri, nici pe ordinea de zi oficială a ședinței de Guvern și nici pe cea suplimentară. Purtătorul de cuvânt al Executivului, Nelu Barbu, spunea, atunci, în briefingul organizat după ședința de Guvern, că el, personal, nu știe nimic despre un astfel de Memorandum și că nu comentează acest subiect.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim se află într-un proces de analiză și evaluare. MAE a precizat că vor fi consultate toate instituțiile implicate în acest proces şi a evitat să folosească termeni categorici cu privirea la decizia Executivului de mutare a reprezentanței diplomatice din Israel. Teodor Meleşcanu a mai precizat, la momentul respectiv, că memorandumul a fost trimis la Cotroceni “pentru informare”, însă nu a discutat şi personal cu preşedintele Klaus Iohannis.

Memorandumul adoptat de Guvern a dus şi la plângerea depusă de Ludovic Orban împotriva premierului Viorica Dăncilă, acuzată de înaltă trădare. Procurorii DIICOT analizează sesizarea.