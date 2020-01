De Cristian Anton,

Marcel Vela a spus că polițiștii maramureșeni nu au tratat cazul câinelui împușcat din toate punctele de vedere, iar bărbatul nu avea voie să tragă cu arma în acel loc, chiar dacă avea permis portarm și autorizație de a ridica animalul.

Reacția ministrului vine după ce polițiștii au avut ieșiri contradictorii cu privire la acest caz. Inițial, reprezentanții IPJ Maramureș au spus că bărbatul a împușcat legal câinele, pentru ca apoi să revinîă că, de fapt, au indici cu privire la încălcarea legii.

”Tocmai asta nu am înțeles nici eu. Am fost indignat ca om, ca iubitor de animale, nu cred că avea voie să tragă pe șosea sau aproape de case, conform legii armelor și munițiilor. Că el este paznic de vânătoare și are în atribuții, e un aspect care ține de legea vânătorii”, a declarat Marcel Vela.

Bâlbele IPJ Maramureș

Polițiștii din Maramureș nu au tratat problema în privința reglementării folosirii armelor, motiv pentru care ministrul de Interne a cerut o anchetă.

”Am rugat pe inspectorul general să analizeze ceea ce au transmis cei de la Maramureș și se va face și o anchetă administrativă la Maramureș de ce nu au analizat toate aspectele legate de această faptă, o acțiune care punea în pericol viața participanților la trafic”, a mai spus ministrul Vela.

Polițiștii au declarat prima dată că un câine a fost împușcat de un bărbat de 69 de ani, paznic de vânătoare autorizat, care a recoltat legal un câine al străzii.

Ulterior, polițiștii și procurorii au deschis dosar penal pentru uz de armă letală fără drept și uciderea animalelor cu intenție.

Citeşte şi:

Relațiile dintre România și Iran, de-a lungul timpului: noi le-am electrificat o parte din țară, ei ne-au scufundat o navă

Concluzie halucinantă în ancheta făcută de șefii pompierilor: „În cadrul ISU Dolj, sunt angajate 101 cadre militare care au diferite grade de rudenie între ele”!

Cum explică muzeul din Târgoviște refuzul de a face public filmul care ar putea lămuri controversa descoperirii lui Venus!

GSP.RO Care a fost motivul pentru care nepotul antrenorului de la Dinamo l-a masacrat pe mafiotul din clanul sportivilor

HOROSCOP Horoscop 12 ianuarie 2020. Scorpionii primesc lecții de viață valoroase