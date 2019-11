Știri România Ministrul Educației ar vrea modificarea examenului de Bacalaureatului. „Să le dăm posibilitatea elevilor să-și aleagă”

Monica Anisie, ministrul Educației, a declarat că are în vedere ca în următorul an școlar să pună problema schimbării modului în care are loc examenul de Bacalaureat. În cadrul unui interviu acordat Hotnews.ro, ministrul a afirmat ca ia în calcul să modifice probele de competențe și proba scrisă la alegere a profilului în urma unei consultări publice.