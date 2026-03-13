Scrisoarea a fost adresată lui Sorin Grindeanu (PSD), Dominic Fritz (USR), Kelemen Hunor (UDMR) și Varujan Pambuccian (minorități). „Precizăm că prezentarea în detaliu a soluțiilor propuse, reiterate mai jos, au fost transmise și către domnul Ilie-Gavril BOLOJAN, Prim-ministru, cu adresa Ministerului Energiei nr. 1392/BGI/12.03.2026”, scrie în document.

Facsimil din documentul obținut de Libertatea

Astfel, Bogdan Ivan a propus o OUG privind declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi a produselor petroliere şi pentru instituirea unor măsuri de protejare a economiei şi populaţiei pe durata situaţiei de criză. El vrea instituirea unui preţ maximal de vânzare a produselor petroliere, care poate fi actualizat lunar, prin hotărâre de Guvern. Preţul propus este de 8,41 lei/l la benzină standard şi 8,86 lei/l pentru motorină standard.

Prin OUG, ministrul Energiei propune şi acordarea unei subvenţii în valoare de 0,25 lei/litru inclusiv TVA, operatorilor economici care comercializează benzină şi motorină către clienţii finali – persoane fizice şi juridice, precum şi control al exportului de produse petroliere. Măsurile ar urma să se aplice pe 6 luni şi apoi prelungite cu câte 3 luni, în funcţie de situaţie.

De asemenea, este propus sprijin pentru transportatorii rutieri şi pentru agricultură. În cazul transportatorilor, propunerea se referă la modificarea schemei de ajutor de stat pentru compensarea creşterii accizei la motorină utilizată drept combustibil pentru motor, în sensul prelungirii aplicării acesteia până la 31 decembrie 2026, al majorării cuantumului ajutorului la 1 leu/litru şi aplicării unui nivel redus al accizei de 1900 lei/1000 litri pentru motorina achiziţionată în perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2026. În cazul agricultorilor, este propusă scutirea integrală de la plata accizei.

O altă măsură avansată de ministrul Energiei în documentul transmis coaliţiei este repornirea temporară, în luna aprilie, a rafinăriei Lukoil–Petrotel din Ploieşti, utilizând ţiţei de origine non-rusească.

„În prezent, în România funcționează patru rafinării: Petrobrazi (OMV Petrom), Petromidia, Vega (Rompetrol – KazMunaiGaz) și Petrotel-Lukoil), cu o capacitate totală de rafinare de aproximativ 12 milioane tone/an, dintre care rafinăria Petrotel-Lukoil are o capacitate de aproximativ 2,8 milioane tone/an”, scrie în document.

În document, ministrul avertizează că, deşi alţi producători de petrol ar putea creşte producţia de ţiţei pentru a creşte oferta pe piaţă, acest lucru nu se poate produce imediat.

Benzina și motorina s-au scumpit și vineri în principalele orașe din România, cel puțin în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța, potrivit cifrelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE