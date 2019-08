„Vreau să fac un apel către toţi cei care doresc să protesteze, către toţi cei care se vor afla în diferite puncte din capitală, să protesteze în mod paşnic (…) Dacă cetăţenii doresc să protesteze, să o facă. Problema pe care vreau să o subliniez este că solicit tuturor celor care vor participa la proteste să protesteze în mod paşnic, respectând totuşi legea şi tot ce înseamnă un astfel de protest. Nu ne dorim sub niciun fel de formă, repet, sub niciun fel de formă, să mai vedem ceea ce am văzut anul trecut, pe 10 august”, a declarat Fifor, la sediul MAI.

Pe reţelele de socializare a fost lansat un apel de către grupuri cum ar fi ‘Luptăm pentru România’ ’10 august 2019 – Revoluţia Noastră’ pentru desfăşurarea unui miting în Piaţa Victoriei din capitală.

La un miting dedicat diasporei organizat anul trecut, pe 10 august 2018, la care au fost prezenţi zeci de mii de manifestanţi, au avut loc incidente violente, soldate cu o intervenţie în forţă a Jandarmeriei pentru evacuarea Pieţei Victoriei. Mai multe sute de persoane au fost rănite, fiind deschisă o anchetă privind modul de intervenţie a forţelor de ordine în urma mai multor plângeri penale depuse.

