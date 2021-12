„Lucrări publicate: Teoria Sistemelor Informaționale, Editura Academiei Române, 2006”, scrie în CV-ul lui Florin Roman de pe site-ul Camerei Deputaților.

Libertatea nu a găsit lucrarea nici la editură, nici la bibliotecă. Și nu a fost găsită cartea nici de autor, acasă la Alba-Iulia, unde ne spusese inițial că o are.

După apariția articolului, ministrul Digitalizării a făcut o serie de precizări într-o postare pe Facebook, pe care o redăm integral.

Cum explică Florin Roman

„În urma unor articole apărute īn presă, doresc să fac următoarele precizări:

– se creează o confuzie între publicarea unei cărții și o lucrare de cercetare științifică, care poate fi publicată în literatura de specialitate;

– de asemenea, se creează o confuzie între o lucrare de cercetare, din 2006, și o carte publicată in 2009, cu teme asemănătoare;

– lucrarea menționată în CV-ul meu este rezultatul unor întâlniri și discuții zilnice, din perioada 2004-2006, cu profesorul conferențiar universitar dr Titi Paraschiv, care, de altfel, a confirmat public acest lucru;

– admit faptul că nu am regăsit după 15 ani revista unde a fost publicată lucrarea respectivă, motiv pentru care am adresat rugămintea domnului profesor Paraschiv să mă ajute în a căuta, īn arhiva personală a domniei sale, lucrarea invocată.

Am ținut să fac precizările necesare pentru corecta informare a opiniei publice”.

Profesorul universitar Titi Paraschiv, la care face referire Florin Roman, a fost coordonator și coautor al volumului „Teoria sistemelor informaţionale”, care într-adevăr a fost publicată de Editura Academiei Române, dar în 2009 și unde Florin Roman nu e autor.

