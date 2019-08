„Vă asigur că din punct de vedere legal şi profesional, s-a respectat legea, nu vorbim de o informaţie confidenţială din cadrul urmăririi penale, deci de o informaţie de interes public, deci nu a fost nicio eroare de procedură şi orice om de bună credinţă poate să vadă acest lucru, de altfel a fost şi confirmat de un comunicat dat de DIICOT. Din punct de vedere moral, cred că a fost un gest absolut normal, firesc”, a explicat Ana Birchall, la Antena 3, potrivit Mediafax.

Ministrul Justiției a mai spus că a păstrat legătura cu familia Alexandrei Măceșanu în această perioadă, precum și cu Alex Cumpănașu, unchiul fetei de 15 ani.

„În acea seară eu am vorbit cu mama Alexandrei, faţă de care m-am angajat că, indiferent de rezultat, indiferent de oră, indiferent de moment, îi voi da telefon, să nu afle de la televizor. A fost o promisiune pe care am respectat-o. A fost cel mai greu telefon pe care l-am dat. De altfel, eu nu am făcut public acest lucru şi nu aş fi vorbit niciodată dacă nu ar fi existat atâtea comentarii faţă de un gest uman. În asemenea situaţii, a fost o obligaţie morală, umană, dar şi un minim gest de respect faţă de părinţii Alexandrei”, a declarat Ana Birchall, la Antena 3, citează Mediafax.

Reacţia ministrului Justiţiei vine după ce membrul CSM Victor Alistar a criticat-o pentru că a informat familia Alexandrei despre rezultatul IML.

