Ministrul mediului dezminte că ar fi nepotul șefului asociaţiei care a organizat vânătoarea ursului Arthur: „Cea mai mare minciună”

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, sustine o conferinta de presa legata de initiativa privind “Vinerea Verde”, actiune prin care ministerul invita cetatenii sa renunte la autoturism in zilele de vineri şi sa foloseasca mijloace de transport in comun, miercuri 10 martie 2021, in Bucuresti. EDUARD VINATORU / MEDIAFAX FOTO