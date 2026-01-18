„Nu cei cu venituri mari din această țară sunt problema atunci când vorbim despre impozitele pe proprietate. Nu o să fiu aici ridicol și să zic că bugetul familiei a avut un impact enorm din chestiunea asta. Dar pentru oamenii cu venituri mici, această impozitare s-a simțit foarte mult și asta este o problemă”, a spus Florin Manole.

El a susținut că este nevoie de introducerea impozitării progresive pe venituri, considerată de el o soluție bună pentru că se aplică „în orice țară civilizată din Uniunea Europeană”.

Impozitarea progresivă „are în spate rapoarte ale Comisiei Europene, ale Băncii Mondiale și analize care arată cât de mulți bani am putea colecta în plus. Este extrem de importantă”, a conchis Florin Manole.

Amintim că fostul ministru PSD de Finanțe, Adrian Câciu, a spus anul trecut că din impozitarea progresivă s-ar strânge mai mulți bani decât din eventuala majorare a TVA. De altfel, PSD dorește taxarea progresivă de peste 5 ani, argumentând că măsura este susținută de către Comisia Europeană, Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional.

În schimb, PNL respinge taxarea progresivă, considerând că este mai puțin eficientă economic și mai puțin prietenoasă cu mediul privat și investitorii. În plus, acum nu se poate impune impozit progresiv deoarece sistemele Fiscului nu sunt pregătite.

