„Aceşti bani, 700 de lei pentru fiecare pensionar care are pensia sub 2.000 de lei, vor veni odată cu pensia fiecăruia. Va începe livrarea către populaţie a acestor sume exact în calendarul pe care ştim că se livrează pensiile, începând cu data de 1 iulie”, a declarat Marius Budăi.

Ministrul muncii a explicat de ce s-a luat decizia ridicării plafonului la pensii de 2.000 de lei pentru cei care vor primi sprijinul de 700 de lei în luna iulie, în condițiile în care, la începutul anului acesta era de 1.600 de lei.

„La începutul anului am avut un plafon de 1.600 pentru primul pachet social care a reprezentat atunci pensia medie în România. Am venit ulterior cu o analiză pe care am creat-o şi din cauza evoluţiei preţurilor şi din cauza a ceea ce s-a întâmplat, accentuându-se pe unele locuri criza preţurilor din cauza războiului din Ucraina, să implementăm al doilea pachet social cu acele carduri şi acele vouchere electronice pentru a sprijini populaţia până la sfârşit de an şi am considerat atunci o categorie vulnerabilă pensia care se încadrează în jurul pensiei medii”, a spus Marius Budăi

„Acum considerăm că evoluţia preţurilor fiind cea pe care o ştim cu toţii trebuie să depăşim un pic pensia medie. Şi dintr-o analiză a noastră 3,2 milioane de pensionari, 3,2 milioane de seniori ai României vor beneficia de această nouă măsură”, a afirmat Marius Budăi

Ministrul muncii a precizat că acest ajutor va fi primit odată cu pensia, iar livrarea sa va începe din data de 1 iulie 2022.

În ceea ce privește voucherelor de 50 de euro la două luni, ministrul muncii a afirmat că, pe măsură ce furnizorii tipăresc cardurile pe care vor intra aceşti bani, vor fi livrate către populaţie prin Poşta Română.

FOTO: Hepta

