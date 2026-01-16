„Orice barieră în plus înseamnă întârziere”

Alexandru Rogobete a reamintit că, „în oncologie, orice barieră în plus înseamnă întârziere”, caree poate însemna pierderea unei șanse.

„Am văzut în spaţiul public discuţii despre coplată în oncologie. Vreau să fie foarte clar: este exclus ca Ministerul Sănătăţii să susţină o astfel de abordare. În oncologie, orice barieră în plus înseamnă întârziere. Orice întârziere poate însemna pierderea unei şanse. Responsabilitatea este a sistemului, nu a omului care primeşte un diagnostic greu”, a spus Rogobete.

Prevenția a devenit funcțională

Totodată, acesta a arătat că Ministerul Sănătății nu a urmărit transferarea costurilor către pacienții oncologici, ci din contră, a accelerat creşterea accesului şi reducerea barierelor administrative.

În acest sens, ministrul Sănătății a amintit că 41 de medicamente noi au fost introduse pe lista de compensate şi gratuite, dintre care 11 terapii oncologice inovative.

„Am scos prevenţia din zona declarativă şi am făcut-o funcţională: registrele naţionale de screening pentru cancerul de col uterin, sân şi colorectal sunt în transparenţă decizională. Fără date, prevenţia este slogan. Cu registre, devine politică publică, corectabilă şi evaluabilă. Am introdus decontare sprijinului psihologic pentru pacienţii oncologici, pentru că tratamentul nu înseamnă doar scheme terapeutice, ci şi capacitatea reală a omului de a duce această luptă. Am integrat şi dezvoltat îngrijirile paliative în spitale, ambulatoriu şi la domiciliu, prin programe naţionale deja funcţionale, inclusiv pentru pacienţii oncologici, pe baza hotărârii de Guvern aflate în transparenţă”, a precizat ministrul.

De asemenea, Alexandru Rogobete a adăugat că „în oncologie, discuţia corectă este despre şanse reale, oferite la timp. Asta este linia pe care o urmez şi de la care nu mă abat”.

Accesul la tratamente va fi îngrădit

Reacția ministrului vine după ce în spațiul public au apărut informații eronate despre coplata în oncologie.

Un nou proiect de lege, inițiat de Vela Gheorghe, senator POT, propune introducerea coplății în oncologie. Potrivit acestuia, bolnavii de cancer din România vor trebui să plătească pentru serviciile medicale primite o coplată. Deși această coplată este plafonată la maximum 5% din valoarea serviciilor medicale decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), potrivit Federației Asociațiilor Pacienților de Cancer (FABC) sumele pe care le vor avea de achitat bolnavii de cancer vor fi uriașe. Mulți pacienți nu și le vor permite, iar accesul la tratamente va fi îngrădit.

Într-un mesaj pe pagina de Facebook, acesta a făcut câteva precizări, susţinând că a urmărit, de fapt, protejarea pacienţilor neasiguraţi.

În totală contradicție cu prevederile legale existente

Dr. Horațiu Moldovan, președintele CNAS, critică proiectul de lege privind introducerea coplății la bolnavii de cancer.

Contact de Libertatea, dr. Horațiu Remus Moldovan, președintele CNAS, a declarat în exclusivitate că acest proiect este în totală contradicție cu prevederile legale existente în acest moment în România, că restrânge drepturile bolnavilor cu afecțiuni oncologice și creează o barieră financiară în accesul la servicii medicale prin introducerea în mod expres a coplății.

În prezent, diagnosticarea, tratamentul şi monitorizarea bolnavului oncologic este reglementată de Legea nr. 293/2022 pentru prevenirea şi combaterea cancerului, cu modificările și completările ulterioare, act normativ adoptat de Parlament și dedicat în mod special acestei categorii de pacienții, spune doctorul Moldovan.







