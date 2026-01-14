Bolnavi de cancer, buni de plată

,,Introducerea coplății în oncologie ar însemna vieți pierdute, renunțarea la tratament, acces minim și accesul doar a celor care sunt potenți financiari. Deci coplata va face victime. Gândiți-vă doar la ce tratamente sunt în oncologie și pot exemplifica, sunt de la 5.000 pe lună tratamente până la 50.000 și să nu mai vorbim de terapia CAR-T care va fi introdusă și la adulți. Va fi valea plângerii.Ne dorim să vedem și noi, să auzim de la inițiatorii acestei legi ce a determinat să facă acest lucru, ce analiză au făcut înainte de a emite legea, de a scrie legea și cu cine s-au consultat înainte de a face această lege. Suntem foarte dezamăgiți”, a declarat Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Pacienților de Cancer (FABC).

Buni de plată vor fi pacienţii oncologici adulţi, care vor avea posibilitatea să plătească și în rate coplata, în schimb minorii și alte categorii vulnerabil sunt scutite de la plată, conform noului proiect. De altfel, în expunerea de motive a legii, inițiatorul specifică faptul că ,,legea prevede accesul universal la servicii cu un sistem de finanțare care garantează accesul și protejează pacienții de costuri catastrofale”.

Prin acest proiect de lege introduc o gratuitate mascată pentru cei neajutorați. Nu retrag proiectul, dimpotrivă vreau ca această lege să fie îmbunătățiță. Sunt deschis la propuneri și amendamente. Am chiar de gând să amendez propria lege. Mă gândesc chiar să propun să ca numai pacienții cu venituri peste 6500 de lei (venitul mediu lunat al unui funcționar parlamentar) să plătească această coplată. iar sumele colectate să fie puse într-un fond dedicat pacienților de cancer”, a declarat Vela Gheorghe.

Nivelul concret al coplăţii aplicabile fiecărui tip de serviciu medical oncologic, precum şi modalitatea de calcul şi de regularizare, se vor stabili prin nomele metodologice de aplicare a prezentei legi, cu respectarea principiilor proporţionalităţii, echităţii şi protecţiei persoanelor vulnerabile.

Cine va fi scutit de coplată

Nu toți pacienții de cancer vor fi supuși coplății. În lege sunt prevăzute câteva reguli speciale privind scutirea totală sau partială de la coplată a unor categorii de bolnavi.

Art. 31 din lege face referire la scutirea pacienţilor minori oncologici,care până la 18 ani beneficiază de scutire integrală de la plata coplăţii pentru toate serviciile medicale prevăzute de prezenta lege.

Pacientul oncologic care devine major pe durata tratamentului beneficiază de menţinerea scutirii integrale de la coplată până la finalizarea planului terapeutic în derulare, confom deciziei medicale a echipei multidisciplinare.

Art. 32 face referire la scutirea persoanelor aflate în situaţii socio-economice vulnerabile. ,,Pacienţii oncologici adulţi aflaţi în situaţii socio-economice vulnerabile beneficiază de scutire integrală de la plata coplăţii pentru toate serviciile medicale prevăzute de prezenta lege. (2) Sunt considerate persoane aflate în situaţii socio-economice vulnerabile: a) persoanele ale căror venituri nete pe membru de familie nu depăşesc pragul stabilit prin normele metodologice adoptate în aplicarea prezentei legi; b) persoanele beneficiare ale venitului minim de incluziune, ale ajutorului social sau ale altor prestaţii sociale destinate persoanelor cu venituri reduse; c) persoanele pentru care direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau serviciile publice de asistenţă socială emit un raport de evaluare socială care atestă o stare de vulnerabilitate socio-economică severă”.

Pacienţii oncologici netransportabili sau a căror stare medicală, stabilită potrivit criteriilor prevăzute în protocoalele clinice aprobate de Ministerul Sănătăţii, impune fiimizarea tratamentului, monitorizării sau îngrijirilor la domiciliu, beneficiază de scutire integrală de la plata coplăţii pentru toate serviciile respective. Scutirea operează automat, fără depunerea unei cereri din partea pacientului.

Art. 37 din aceeași lege prevede măsuri speciale pentru pacienţii din zone fără centre oncologice.

,,( 1 ) Pacienţii oncologici domiciliaţi în localităţi situate la o distanţă rutieră mai mare decât pragul stabilit prin normele metodologice faţă de cel mai apropiat centru oncologic acreditat beneficiază de scutire integrală de la plata coplăţii pentm serviciile medicale oncologice fiimizate în unităţi sanitare private care au contract cu CNAS. (2) Pentru pacienţii prevăzuţi la alin. (1 ), coplata aferentă serviciilor oncologice fiimizate în unităţi sanitare private este acoperită integral din fonduri publice, prin decontare de către CNAS. Fumizorii privaţi nu pot solicita pacientului nicio plată suplimentară, diferenţă tarifară sau taxă echivalentă, orice sumă percepută cu încălcarea prezentei dispoziţii fiind lovită de nulitate absolută.”

Argumentele senatorului POT privind proiectul legislativ

Proiectul legislativ a fost depus înainte de Crăciun, însă fiind perioada sărbătorilor a trecut neobservat. Atât FABC, câ și CNAS susțin că nu au fost consultate cu privire la acest proiect. Inițiatorul susține însă că propunerea sa vine în sprijinul pacienţilor oncologici, care sunt, prin natura bolii, o categorie vulnerabilă. ,,Protecţia financiară instituită prin această lege se înscrie în obligaţiile constituţionale ale statului. Introducerea scutirilor, plafonărilor, eşalonării fără dobânzi şi mecanismelor de sprijin pentru persoane aflate în dificultate financiară este justificată constituţional ca necesară şi proporţională, având în vedere riscurile sociale şi economice asociate bolilor oncologice. Articolul 16 din Constituţie garantează egalitatea în faţa legii. Diferenţele de tratament prevăzute de proiectul de lege – în special între pacienţi minori şi pacienţi adulţi, între pacienţi aflaţi în situaţii de vulnerabilitate şi cei aflaţi în situaţii standard respectă pe deplin jurisprudenţa Curţii Constituţionale privind tratamentul diferenţiat justificat. Curtea a stabilit în mod repetat că tratamentul diferenţiat este pemis atunci când există o raţiune obiectivă şi rezonabilă şi când măsura umăreşte un scop legitim. În cazul de faţă, diferenţierea este justificată de nevoile specifice ale pacienţilor minori, de vulnerabilitatea crescută a anumitor categorii socio-economice şi de necesitatea protecţiei pacienţilor aflaţi în stadii avansate ale bolii”, argumentează Vela Gheorghe.