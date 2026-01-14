Bolnavi de cancer, buni de plată  

,,Introducerea coplății în oncologie ar însemna vieți pierdute, renunțarea la tratament, acces minim și accesul doar a celor care sunt potenți financiari. Deci coplata va face victime. Gândiți-vă doar la ce tratamente sunt în oncologie și pot exemplifica, sunt de la 5.000 pe lună tratamente până la 50.000 și să nu mai vorbim de terapia CAR-T care va fi introdusă și la adulți. Va fi valea plângerii.Ne dorim să vedem și noi, să auzim de la inițiatorii acestei legi ce a determinat să facă acest lucru, ce analiză au făcut înainte de a emite legea, de a scrie legea și cu cine s-au consultat înainte de a face această lege. Suntem foarte dezamăgiți”, a declarat Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Pacienților de Cancer (FABC).

Buni de plată vor fi pacienţii oncologici adulţi, care vor avea posibilitatea să plătească și în rate coplata, în schimb minorii și alte categorii vulnerabil sunt scutite de la plată, conform noului proiect. De altfel, în expunerea de motive a legii, inițiatorul specifică faptul că ,,legea prevede accesul universal la servicii cu un sistem de finanțare care garantează accesul și protejează pacienții de costuri catastrofale”.

Prin acest proiect de lege introduc o gratuitate mascată pentru cei neajutorați. Nu retrag proiectul, dimpotrivă vreau ca această lege să fie îmbunătățiță. Sunt deschis la propuneri și amendamente. Am chiar de gând să amendez propria lege. Mă gândesc chiar să propun să ca numai pacienții cu venituri peste 6500 de lei (venitul mediu lunat al unui funcționar parlamentar) să plătească această coplată. iar sumele colectate să fie puse într-un fond dedicat pacienților de cancer”, a declarat Vela Gheorghe.

Nivelul  concret  al  coplăţii  aplicabile  fiecărui  tip  de  serviciu  medical  oncologic, precum şi modalitatea de calcul şi de regularizare, se vor  stabili prin nomele metodologice de  aplicare  a  prezentei  legi,  cu  respectarea  principiilor  proporţionalităţii,  echităţii  şi protecţiei persoanelor vulnerabile. 

Cine va fi scutit de coplată

Nu toți pacienții de cancer vor fi supuși coplății. În lege sunt prevăzute câteva reguli speciale privind scutirea totală sau partială de la coplată a unor categorii de bolnavi.

 Art. 31 din lege face referire la scutirea pacienţilor minori oncologici,care până la 18 ani beneficiază de scutire integrală de la plata coplăţii pentru toate serviciile medicale prevăzute de prezenta lege.

 Pacientul  oncologic  care  devine  major  pe  durata  tratamentului  beneficiază  de menţinerea  scutirii  integrale  de  la  coplată  până  la  finalizarea  planului  terapeutic  în derulare,  confom  deciziei  medicale  a  echipei  multidisciplinare. 

Art. 32 face referire la scutirea persoanelor aflate în situaţii socio-economice vulnerabile. ,,Pacienţii oncologici adulţi aflaţi în situaţii socio-economice vulnerabile beneficiază de  scutire  integrală  de  la  plata  coplăţii  pentru  toate  serviciile  medicale  prevăzute  de prezenta lege. (2) Sunt considerate persoane aflate în situaţii socio-economice vulnerabile: a) persoanele ale căror venituri nete pe membru de familie nu depăşesc pragul stabilit prin normele metodologice adoptate în aplicarea prezentei legi; b) persoanele beneficiare ale venitului minim de incluziune, ale ajutorului social sau ale altor prestaţii sociale destinate persoanelor cu venituri reduse; c) persoanele pentru care direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau serviciile publice de asistenţă socială emit un raport de evaluare socială care atestă o stare de vulnerabilitate socio-economică severă”. 

 Pacienţii  oncologici  netransportabili  sau  a  căror  stare  medicală,  stabilită  potrivit criteriilor  prevăzute  în  protocoalele  clinice  aprobate  de  Ministerul  Sănătăţii,  impune fiimizarea tratamentului, monitorizării sau îngrijirilor la domiciliu, beneficiază de scutire integrală de la plata coplăţii pentru toate serviciile respective. Scutirea operează automat, fără depunerea unei cereri din partea pacientului. 

Art. 37 din aceeași lege prevede măsuri speciale pentru pacienţii din zone fără centre oncologice.

,,( 1 ) Pacienţii oncologici domiciliaţi în localităţi situate la o distanţă rutieră mai mare decât pragul  stabilit  prin  normele  metodologice  faţă  de  cel  mai  apropiat  centru  oncologic acreditat beneficiază de scutire integrală de la plata coplăţii pentm serviciile medicale oncologice fiimizate în unităţi sanitare private care au contract cu CNAS. (2) Pentru pacienţii prevăzuţi la alin. (1 ), coplata aferentă serviciilor oncologice fiimizate în unităţi sanitare private este acoperită integral din fonduri publice, prin decontare de către  CNAS.  Fumizorii  privaţi  nu  pot  solicita  pacientului  nicio  plată  suplimentară, diferenţă  tarifară  sau  taxă  echivalentă,  orice  sumă  percepută  cu  încălcarea  prezentei dispoziţii fiind lovită de nulitate absolută.”

Argumentele senatorului POT privind proiectul legislativ

Proiectul legislativ a fost depus înainte de Crăciun, însă fiind perioada sărbătorilor a trecut neobservat. Atât FABC, câ și CNAS susțin că nu au fost consultate cu privire la acest proiect. Inițiatorul susține însă că propunerea sa vine în sprijinul pacienţilor oncologici, care sunt, prin natura bolii, o categorie vulnerabilă. ,,Protecţia financiară instituită prin această lege se înscrie în obligaţiile  constituţionale  ale  statului.  Introducerea  scutirilor,  plafonărilor,  eşalonării fără dobânzi şi mecanismelor de sprijin pentru persoane aflate în dificultate financiară este justificată  constituţional  ca  necesară  şi  proporţională,  având în  vedere  riscurile sociale şi economice asociate bolilor oncologice. Articolul 16  din Constituţie  garantează  egalitatea  în  faţa  legii.  Diferenţele  de tratament prevăzute de proiectul de lege – în special între pacienţi minori şi pacienţi adulţi, între pacienţi aflaţi în situaţii de vulnerabilitate şi cei aflaţi în situaţii standard respectă pe deplin jurisprudenţa Curţii  Constituţionale privind tratamentul diferenţiat justificat. Curtea a stabilit în mod repetat că tratamentul diferenţiat este pemis atunci când există o raţiune obiectivă şi rezonabilă şi când măsura umăreşte un scop legitim. În cazul de faţă, diferenţierea este justificată de nevoile specifice ale pacienţilor minori, de  vulnerabilitatea  crescută  a  anumitor  categorii  socio-economice  şi  de  necesitatea protecţiei pacienţilor aflaţi în stadii avansate ale bolii”, argumentează Vela Gheorghe.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Nicușor Dan va avea internet în avionul Spartan, după ce s-a plâns că a fost „deconectat de realitate”. Radu Miruță: „Ieri s-a făcut un prim test de comunicații”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Toată lumea îl știe pe Gino Iorgulescu, tatăl lui Mario Iorgulescu, dar iată cine este, de fapt, mama tânărului condamnat pentru ucidere din culpă, și cu ce se ocupă. Detaliile pe care nimeni nu le știa
Viva.ro
Toată lumea îl știe pe Gino Iorgulescu, tatăl lui Mario Iorgulescu, dar iată cine este, de fapt, mama tânărului condamnat pentru ucidere din culpă, și cu ce se ocupă. Detaliile pe care nimeni nu le știa
„Boss-ul de la Pro...” Dan Negru, reacție virală după ce a aflat de plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV. A spus lucruri pe care nimeni nu a îndrăznit să le facă publice până acum! Ce a dezvăluit
Unica.ro
„Boss-ul de la Pro...” Dan Negru, reacție virală după ce a aflat de plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV. A spus lucruri pe care nimeni nu a îndrăznit să le facă publice până acum! Ce a dezvăluit
Raluka și partenerul ei, Guy Kouris, cu 20 de ani mai în vârstă ca ea, au împlinit patru ani de relație. Cum au sărbătorit. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste discretă. Foto
Elle.ro
Raluka și partenerul ei, Guy Kouris, cu 20 de ani mai în vârstă ca ea, au împlinit patru ani de relație. Cum au sărbătorit. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste discretă. Foto
gsp
Renata Zarazúa s-a dezbrăcat pentru a-și arăta pielea arsă. Avertisment dur pentru cei care merg la Australian Open
GSP.RO
Renata Zarazúa s-a dezbrăcat pentru a-și arăta pielea arsă. Avertisment dur pentru cei care merg la Australian Open
Cătălin Măruță, după ce i-a fost închisă emisiunea de la PRO TV: „Ca Xabi Alonso la Real Madrid”
GSP.RO
Cătălin Măruță, după ce i-a fost închisă emisiunea de la PRO TV: „Ca Xabi Alonso la Real Madrid”
Parteneri
Florin Călinescu, adevărul dur despre plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV: “Este ultima victimă!”. A spus ce nimeni nu avea curaj, mai supărat ca oricând, nemilos mesaj la adresa conducerii
Libertateapentrufemei.ro
Florin Călinescu, adevărul dur despre plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV: “Este ultima victimă!”. A spus ce nimeni nu avea curaj, mai supărat ca oricând, nemilos mesaj la adresa conducerii
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Avantaje.ro
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
„Welcome to our crib” – Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, lux total departe de jungla Survivor. Cum arată vila lor din Dominicană. Clipul a devenit viral
Tvmania.ro
„Welcome to our crib” – Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, lux total departe de jungla Survivor. Cum arată vila lor din Dominicană. Clipul a devenit viral

Alte știri

Doi români au ajuns în Marea Britanie și au început să fure din locuințe: val de infracțiuni la o zi de la sosire
Știri România 17:09
Doi români au ajuns în Marea Britanie și au început să fure din locuințe: val de infracțiuni la o zi de la sosire
TVR anunță deschiderea înscrierilor online pentru Selecția Națională Eurovision 2026. România revine după doi ani de absență
Știri România 16:15
TVR anunță deschiderea înscrierilor online pentru Selecția Națională Eurovision 2026. România revine după doi ani de absență
Parteneri
Reforma făcută din pix în Poliție și Armată, bombă cu ceas, avertizează experții: „Vor fi tot mai multe cazuri grave ca cel din Caracal”
Adevarul.ro
Reforma făcută din pix în Poliție și Armată, bombă cu ceas, avertizează experții: „Vor fi tot mai multe cazuri grave ca cel din Caracal”
Ministerele unde au fost cele mai multe concedieri în mandatul lui Bolojan. Instituțiile privilegiate care au făcut angajări în plină criză bugetară
Fanatik.ro
Ministerele unde au fost cele mai multe concedieri în mandatul lui Bolojan. Instituțiile privilegiate care au făcut angajări în plină criză bugetară
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Parteneri
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Flavia Mihășan. Asistenta TV a povestit totul: „Așa dureri nu am știut că există...”
Elle.ro
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Flavia Mihășan. Asistenta TV a povestit totul: „Așa dureri nu am știut că există...”
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Unica.ro
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
S-a aflat adevărul! Rămâne Andra la ProTV după plecarea lui Cătălin Măruță? Declarația făcută de oficialii ProTV: ”Andra va fi...” Val de reacții după aceste cuvinte...Iar asta nu e tot
Viva.ro
S-a aflat adevărul! Rămâne Andra la ProTV după plecarea lui Cătălin Măruță? Declarația făcută de oficialii ProTV: ”Andra va fi...” Val de reacții după aceste cuvinte...Iar asta nu e tot

Monden

Power Couple România, 14 ianuarie 2026. Prima eliminare din sezonul 3. Un cuplu va pleca acasă
Stiri Mondene 17:12
Power Couple România, 14 ianuarie 2026. Prima eliminare din sezonul 3. Un cuplu va pleca acasă
Cum au apărut Anca Țurcașiu și Laura Cosoi în Thailanda: „Ne leagă o prietenie atât de trainică și de frumoasă”
Stiri Mondene 16:56
Cum au apărut Anca Țurcașiu și Laura Cosoi în Thailanda: „Ne leagă o prietenie atât de trainică și de frumoasă”
Parteneri
Dani Oțil a transformat subsolul într-un spațiu la care puțini s-ar fi gândit. Cum arată casa din Corbeanca
TVMania.ro
Dani Oțil a transformat subsolul într-un spațiu la care puțini s-ar fi gândit. Cum arată casa din Corbeanca
Care sunt joburile fără experienţă tot mai căutate de românii care vor un ban în plus
ObservatorNews.ro
Care sunt joburile fără experienţă tot mai căutate de românii care vor un ban în plus
Gata, Dan Negru a detonat bomba! Mai dur ca oricând, spune ce s-a întâmplat la PRO TV, detalii direct din culise: „Pe bossul de la Pro l-am mai supărat o dată”
Libertateapentrufemei.ro
Gata, Dan Negru a detonat bomba! Mai dur ca oricând, spune ce s-a întâmplat la PRO TV, detalii direct din culise: „Pe bossul de la Pro l-am mai supărat o dată”
Parteneri
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
GSP.ro
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
Facturi uriașe la gaze în Superliga, după ce cluburile au primit sume greu de imaginat de achitat. „Doamne, ferește! E de domeniul fantasticului”, spun oficialii.
GSP.ro
Facturi uriașe la gaze în Superliga, după ce cluburile au primit sume greu de imaginat de achitat. „Doamne, ferește! E de domeniul fantasticului”, spun oficialii.
Parteneri
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025
Mediafax.ro
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
StirileKanalD.ro
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Wowbiz.ro
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
Redactia.ro
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava
KanalD.ro
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava

Politic

Nicușor Dan va avea internet în avionul Spartan, după ce s-a plâns că a fost „deconectat de realitate”. Radu Miruță: „Ieri s-a făcut un prim test de comunicații”
Politică 15:11
Nicușor Dan va avea internet în avionul Spartan, după ce s-a plâns că a fost „deconectat de realitate”. Radu Miruță: „Ieri s-a făcut un prim test de comunicații”
Ilie Bolojan confirmă creșterea vârstei de pensionare pentru polițiști și militari, tranzitoriu: „Trebuie reguli de bun-simț. Cu cât mai repede, cu atât mai bine”
Politică 13 ian.
Ilie Bolojan confirmă creșterea vârstei de pensionare pentru polițiști și militari, tranzitoriu: „Trebuie reguli de bun-simț. Cu cât mai repede, cu atât mai bine”
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
Dinamo are pe masă ofertă de 4 milioane de euro din Ucraina pentru Cătălin Cîrjan. Exclusiv
Fanatik.ro
Dinamo are pe masă ofertă de 4 milioane de euro din Ucraina pentru Cătălin Cîrjan. Exclusiv
Exercițiul fizic e la fel de eficient ca medicamentele, în cazul depresiei
Spotmedia.ro
Exercițiul fizic e la fel de eficient ca medicamentele, în cazul depresiei