Sesizare la Parchet după conferința de la Brașov

Ministrul Sănătății a criticat dur o conferință medicală organizată la Brașov, care a promovat teorii controversate despre vaccinare. Evenimentul, care a avut loc sâmbătă, a reunit medici din diverse specialități care au contestat beneficiile vaccinurilor anti-COVID.

Acesta trage un semnal de alarmă după eveniment. Ministrul consideră această dezbatere „un act important de dezinformare”.

Rogobete a anunțat că Ministerul Sănătății și Colegiul Medicilor din România vor întocmi un raport despre informațiile prezentate la conferință. Acest document va fi înaintat Parchetului pentru analiză.

„Din punctul meu de vedere, acestea reprezintă un atac direct la siguranța pacienților, până la urmă, și la scăderea încrederii oamenilor în sistemul de sănătate”, a declarat Alexandru Robogete.

Ministrul Sănătății a reacționat vehement încă de sâmbătă seara și a criticat evenimentul de la Brașov, acolo unde s-au prezentat teorii ale conspirației privind COVID. Alexandru Rogobete a cerut, într-un mesaj postat pe Facebook, Colegiului Medicilor să ia măsuri și să aplice sancțiunile necesare, făcând apel la populație să se informeze din surse sigure.

Posibile consecințe legale

Conferința intitulată „COVID-19 și convergența bio-digitală” a abordat subiecte precum „explozia de cancere post-vaccinare” și „copii care mor din cauza vaccinului COVID”. Ministrul Sănătății susține că majoritatea informațiilor prezentate nu au fundament științific și pot fi considerate dezinformare.

Întrebat dacă participarea la această conferință ar putea fi considerată faptă penală, Rogobete a răspuns afirmativ. El a explicat că „majoritatea informațiilor care au fost prezentate și promovate în această conferință nu au legătură cu niciun fundament științific”.

Impactul asupra încrederii publice

Ministrul Sănătății a făcut un apel public către populație să se informeze „doar din surse care sunt verificate medical”. El consideră că promovarea de informații neverificate medical în spațiul public este „complet inacceptabilă”.

Alexandru Rogobete a menționat posibilitatea unor modificări legislative pentru a preveni organizarea unor astfel de evenimente medicale care nu sunt validate științific. Ministerul Sănătății și Colegiul Medicilor vor colabora pentru a elabora propuneri în acest sens.

Ministrul și-a exprimat îngrijorarea cu privire la impactul negativ al acestor informații asupra încrederii populației în sistemul de sănătate. El a subliniat că acest tip de dezinformare poate afecta semnificativ percepția publică asupra medicinei și a practicilor medicale.

Teorii ale conspirației, prezentate la conferința de la Brașov

Conferința controversată de la Brașov a avut loc în data de 6 septembrie 2025. În cadrul evenimentului, intitulat „COVID-19 și convergența bio-digitală”, au fost prezentate mai multe teorii ale conspirației, în special legate de vaccinarea anti-COVID și impactul acesteia asupra sănătății. Printre teoriile conspirației promovate s-au numărat:

  • „Explozia de cancere post-vaccinare”
  • Afirmații privind „copii care mor din cauza vaccinului COVID”
  • Ideea unei „conspirații globale prin vaccinare”
  • Teorii despre controlul maselor prin vaccinare și folosirea produselor ARN mesager ca arme biologice
  • Teza că SARS-CoV-2 a fost o armă biologică folosită pentru a pregăti utilizarea vaccinurilor ARN mesager
  • Alte teme pseudo-științifice, precum impactul radiațiilor electromagnetice și nanotehnologia în contextul bio-digital

Evenimentul a fost catalogat drept pseudo-științific și periculos pentru sănătatea publică, fiind neacreditat de Colegiul Medicilor din România, care a condamnat ferm răspândirea dezinformării medicale în acest cadru.

