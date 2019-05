Ministrul Transporturilor promite un aeroport în zona Galațiului, un drum expres şi o centură ocolitoare. Răzvan Cuc a promis duminică investițiile din zona de este a țării, spunând că acestea vor fi asigurate cu fonduri europene şi cu bani de la Guvern. Aeroportul promis de Răzvan Cuc ar putea fi construit între oraşele Galaţi, Brăila şi Focşani iar drumul expres între Brăila și Galați.

Ministrul Cuc a vizitat locul ales de specialişti pentru construirea unui aeroport de mari dimensiuni în judeţul Galaţi. Acesta a spus că finanţarea obiectivului, aproximativ 100 de milioane de euro, se va face prin Fondul de Dezvoltare şi Investiţii, arată Mediafax.

„Este un proiect fezabil pentru fondurile de dezvoltare şi de investiţii. Se va face o modificare legislativă ca să poată fi introduse şi aeroporturile. Deci, acest aeroport va putea fi finanţat prin Fondul de Dezvoltare. Dumneavoastră trebuie să demaraţi studiul de fezabilitate şi ulterior să demaraţi proiectarea şi execuţia. Săptămâna viitoare, cel târziu peste două săptămâni vom introduce modificările în şedinţa de Guvern”, a spus ministrul transporturilor, la Galaţi.

Aeroportul va primi finanţare de la Guvern în baza unor studii de oportunitate şi trafic realizate de autorităţile judeţene. Potrivit documentelor, aeroportul din Galaţi ar putea fi al treilea din ţară ca număr de călători.

„Consiliul Judeţean a făcut un studiu de oportunitate şi un studiu de trafic, iar rezultatele arată cam aşa: aici este cel mai bun loc pentru că este aproape de cale ferată, avem 18 km până la transportul pe apă şi, bineînţeles, suntem aproape de centura mare a Galaţiului. Până la Brăila sunt 25 km, până la Vrancea sunt 60 de km, până la Vaslui sunt 80 de km, pe o arie de 150 de km sunt 3,9 milioane de locuitori, de aceea este oportun. Din studiu a reieşit că zona are circa 800.000 de călători pe an: agenţii economici care transportă persoane de la Galaţi la Bucureşti şi înapoi, persoane care merg la aeroport. Şantierul Naval Damen are peste 7.000 de călătorii pe an la aeroport, Navromul are peste 4.000 de călătorii, Universitatea Dunărea de Jos, peste 14.000. Din calcule a reieşit că aeroportul din Galaţi este de nivelul Iaşului şi al Timişoarei. În câţiva ani poate să ajungă al treilea aeroport al ţării după Bucureşti şi Cluj pentru că în studiu de oportunitate nu s-au luat în calcul Vrancea şi agenţii economici din Brăila”, a declarat preşedintele CJ Galaţi, Costel Fotea.

