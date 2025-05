În timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din 2025 au existat numeroase mesaje de hate și atacuri la adresa candidatului independent Nicușor Dan. Primarul Capitalei și familia sa au fost ținta criticilor în online, atât din partea internauților, cât și a altor politicieni din țară.

Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan mărturisește că toate aceste mesaje și afirmații au afectat întreaga familiei, în special cele adresate ei în mod direct.

„Mă afectează, eu sunt afectată… mai nou au intrat televiziunile la noi în casă. Au fost foarte multe comentarii răutăcioase în online. Inițial m-am supărat, apoi am zis că eu cunosc adevărul, asta este viața noastră și faptul că am deschis ușa și nu am încerca să ascundem nimic, am fost noi așa cum suntem și în viața de zi cu zi și faptul că ni se pun etichete, este adevărul sau realitatea celor care fac asta”, a povestit Mirabela Grădinaru, la podcastul „Ce se întâmplă”.