De Valentina Postelnicu,

Libertatea l-a contactat pe deputatul aflilat PNL, prin telefon. Acesta să află în Spitalul din Constanţa, unde i s-a repetat testul de coronavirus şi urmează să primească tratament.

„Nu am avut niciun simptom, am văzut că sunt tot felul de opinii, dar eu chiar sunt sincer. Nu am avut niciun simptom şi, dacă nu făceam testul la Parlament, sâmbătă, nu ştiam că am acest virus în mine”, a mărturisit deputatul.

El ne-a declarat că nu a fost plecat nicăieri, în ultima lună, şi că a stat doar în Constanţa şi la Bucureşti.

Deputatul mai spune că nu s-a întâlnit deloc cu senatorul Vergil Chiţac, colegul său de filială, care s-a infectat primul cu COVID-19.

„Nu m-am întâlnit cu nimeni despre care să fi aflat că are acest virus”, a mai spus el.

Deputatul a precizat că, după ce a primit rezultatul testului făcut în Parlament, a fost internat în Spitalul din Constanţa, la Boli infecţioase.

„Mi-au repetat testul aseară, aştept rezultatul şi urmează să îmi dea un tratament. Aştept să mă fac bine şi să merg acasă”, a afirmat parlamentarul.

Mircea Banias a mai spus că soţia s-a testat şi ea, şi urmează să primească rezultatul, în cursul zilei de astăzi.

Recomandări Medici de la Colentina: ”Vom trata COVID-19, iar noi nu am văzut încă cum arată un costum sau mască profesională de protecție!”

„Acum se face ancheta epidemiologică, trebuie să îmi amintesc toate persoanele cu care am intrat în contact în ultima perioadă. Să sperăm că nu este nimeni contaminat”, a spus Banias.

L-am întrebat pe parlamentar dacă a participat, în ultima perioadă, la adunări cu mai multe persoane.

„Am fost la Ziua Femeii, la PNL Constanţa, chiar pe 8 martie. Erau multe doamne acolo, am stat vreo jumătate de oră şi am plecat”, a spus el.

Banias a mai spus că a venit la Parlament, sâmbătă, în jurul prânzului, cu maşina pentru a vota Guvernul Orban, şi-a făcut testul şi a votat. „Nu am stat mai mult de câteva zeci de minute”, a mai spus el.

Mircea Banias este al treilea parlamentar depistat pozitiv cu coronavirus, după senatorul PNL Vergil Chițac și deputatul liberal Lucian Heiuș.

Deputatul confirmat cu coronavirus este unul dintre cele 168 de cazuri de îmbolnăvire la nivel național.



