„Ca urmare a solicitării dumneavoastră de presă, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) vă comunică următoarele: domnul Mircea Geoană a fost angajat în MAE începând cu data de 1 martie 1990, cu contract individual de muncă încheiat pe durată nedeterminată, fiind încadrat, la aceeași dată, în funcția de secretar III”, a transmis MAE redacției Libertatea.

Contactat pentru a fi întrebat de ce a omis în CV-ul personal o perioadă de un an, Mircea Geoană a susținut că CV-ul depus la NATO este unul condensat, care nu oferă toate detaliile carierei sale profesionale.

„M-am angajat prin concurs la MAE și am fost repartizat ca referent pentru spațiul francez. După vizita lui François Mitterrand în România, am devenit director pentru afacerile europene, iar din septembrie 1991 și până în toamna anului 1992, am fost la studii în Franța”, a declarat Mircea Geoană.

Reporterul Libertatea i-a explicat lui Mircea Geoană că MAE susține, în răspunsul oficial, că el a fost angajat pe funcția de secretar III, nu pe funcția de referent. „Eu îmi amintesc că am fost angajat ca referent, nu ca secretar III, dar dacă MAE susține asta, poate ministerul știe mai bine”, a replicat fostul oficial NATO.

Întrebat când anume a dat concursul de intrare în MAE, Mircea Geoană a răspuns că în luna februarie 1990.

Întrebat unde lucra în perioada Revoluției române, mai exact în decembrie 1989, Mircea Geoană a răspuns: „În perioada Revoluției, eram angajat la Energomontaj”.

În CV-ul personal, Mircea Geoană mai precizează că, în perioada 1983 – 1990, a lucrat ca inginer la Trustul Energomontaj București.

