„Fericit și mândru să văd proiectul Băncii multilaterale pentru Apărare, Securitate și Reziliență (DSRB) devenind realitate. Am inițiat proiectul în perioada mea la vârful NATO, ca instrument suplimentar de finanțare și inovare, alături de DIANA și Fondul de Inovare al NATO. Am continuat să-l susțin în calitatea actuală de membru al boardului Grupului de Dezvoltare al DSRB, alături de foști colegi din NATO și de profesioniști din lumea financiară, juridică și de consultanță.”, scrie Geoană.

Conform postării fostului secretar general al NATO, DSRB este un instrument suplimentar de finanțare dedicat industriei de apărare, în special pentru companii de talie mică și medie, și din țări cu constrângeri bugetare și costuri de finanțare considerabile.

Geoană recomandă în postarea lui și un editorial semnat în Financial Times de Mark Carney și Luc Frieden, prim-miniștrii Canadei și Luxemburgului. „Capacitatea noastră de a mobiliza capital trebuie să fie la fel de fiabilă ca și forțele noastre armate. Răspunsul este o soluție multilaterală îndrăzneață: crearea Băncii de Apărare, Securitate și Reziliență (DSRB).”, scriu cei doi pentru sursa citată.

De asemenea, Carney și Frieden subliniază: „În timp ce ne pregătim pentru viitorul summit NATO de la Ankara, în iulie, ne angajăm să ajutăm aliații să se unească în jurul unei bănci de apărare, pregătită să desfășoare capital în termen de 12 luni. Canada și Luxemburgul sunt mândri să conducă acest efort. Împărtășim un angajament față de multilateralism. Ambele noastre țări găzduiesc centre financiare majore cu expertiză în soluții transfrontaliere și sprijinul unor state suverane cu rating AAA.”

Postarea lui Mircea Geoană mai anunță și că România e membru fondator al noii bănci: „Mândru să văd și România ca membru fondator al DSRB și le mulțumesc autorităților noastre pentru susținerea acestui proiect important. Așteptăm cu nerăbdare ceremonia oficială de lansare a băncii la summitul NATO de la Ankara.”

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