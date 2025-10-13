Era 200 de invitați la petrecere

O nuntă de pe insula italiană Sardinia s-a încheiat într-un mod neașteptat și șocant. Mireasa, 40 de ani, și-a prins proaspătul soț (30 de ani) în pat cu o altă femeie chiar în timpul petrecerii de nuntă.

Evenimentul a avut loc într-un hotel de pe Riviera del Corallo, pe coasta de vest a insulei. Totul fusese organizat cu grijă: un bufet de seară copios, cu specialități locale, muzică, toasturi și dans până târziu în noapte .

Aproximativ 200 de invitați participau la petrecere când, în jurul miezului nopții, mireasa și-a dat seama că soțul ei lipsea.

Mirele a dispărut în camera nupțială cu o rudă a miresei

După ce apelurile telefonice au rămas fără răspuns, mireasa a început să-l caute pe soț prin hotel, temându-se inițial că s-ar fi putut întâmpla ceva grav.

Grădina, sala de recepție, zonele comune și chiar zona piscinei au fost „periate” într-un climat de agitație crescândă.

În cele din urmă, ea a decis să verifice camera de hotel rezervată pentru noaptea nunții. Însoțită de rude și angajați ai hotelului, mireasa a intrat în cameră și a avut parte de un șoc: soțul ei era în pat cu o altă femeie, o rudă apropiată a miresei.

S-a rănit ușor când și-a aruncat verigheta

Furioasă, mireasa a încercat să-și arunce verigheta, rănindu-se ușor.

Câțiva angajați ai hotelului au fost nevoiți să intervină pentru a-i acorda primul ajutor.

În cele din urmă, după mai multe încercări nereușite de împăcare, oaspeții au părăsit hotelul unul câte unul.

Rămân sau nu rămân împreună?

Un angajat al hotelului a declarat, pentru „La Nuova Sardegna”: „Totul părea o comedie din anii ’70-’80, doar că mirii erau reali și nimeni nu râdea”.

Nu se știe dacă cei doi au reușit să discute și să se împace ulterior.



