Era 200 de invitați la petrecere

O nuntă de pe insula italiană Sardinia s-a încheiat într-un mod neașteptat și șocant. Mireasa, 40 de ani, și-a prins proaspătul soț (30 de ani) în pat cu o altă femeie chiar în timpul petrecerii de nuntă.

Evenimentul a avut loc într-un hotel de pe Riviera del Corallo, pe coasta de vest a insulei. Totul fusese organizat cu grijă: un bufet de seară copios, cu specialități locale, muzică, toasturi și dans până târziu în noapte .

Aproximativ 200 de invitați participau la petrecere când, în jurul miezului nopții, mireasa și-a dat seama că soțul ei lipsea.

Mirele a dispărut în camera nupțială cu o rudă a miresei

După ce apelurile telefonice au rămas fără răspuns, mireasa a început să-l caute pe soț prin hotel, temându-se inițial că s-ar fi putut întâmpla ceva grav.

Grădina, sala de recepție, zonele comune și chiar zona piscinei au fost „periate” într-un climat de agitație crescândă. 

În cele din urmă, ea a decis să verifice camera de hotel rezervată pentru noaptea nunții. Însoțită de rude și angajați ai hotelului, mireasa a intrat în cameră și a avut parte de un șoc: soțul ei era în pat cu o altă femeie, o rudă apropiată a miresei.

Cum a ajuns Zelea Codreanu simbol al ultranaționalismului în Europa. Istoric: „A condus o mișcare care a semănat teroare în România interbelică”
Recomandări
Cum a ajuns Zelea Codreanu simbol al ultranaționalismului în Europa. Istoric: „A condus o mișcare care a semănat teroare în România interbelică”

S-a rănit ușor când și-a aruncat verigheta

Furioasă, mireasa a încercat să-și arunce verigheta, rănindu-se ușor.

Câțiva angajați ai hotelului au fost nevoiți să intervină pentru a-i acorda primul ajutor.

În cele din urmă, după mai multe încercări nereușite de împăcare, oaspeții au părăsit hotelul unul câte unul.

Rămân sau nu rămân împreună?

Un angajat al hotelului a declarat, pentru „La Nuova Sardegna”: „Totul părea o comedie din anii ’70-’80, doar că mirii erau reali și nimeni nu râdea”.

Nu se știe dacă cei doi au reușit să discute și să se împace ulterior.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ilie Bolojan a mers la Oradea și a ținut un discurs, dar pe agenda premierului evenimentul nu a existat
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Ben Affleck, declarații rare despre relația cu fosta lui soție, Jennifer Garner, și cei trei copii ai lor. Ce a mărturisit, cu emoție, actorul: „Nici nu pot să…”
Elle.ro
Ben Affleck, declarații rare despre relația cu fosta lui soție, Jennifer Garner, și cei trei copii ai lor. Ce a mărturisit, cu emoție, actorul: „Nici nu pot să…”
gsp
Mircea Lucescu, anunț-șoc după victoria cu Austria: „Dacă nu calific echipa, las pe altcineva la baraj”
GSP.RO
Mircea Lucescu, anunț-șoc după victoria cu Austria: „Dacă nu calific echipa, las pe altcineva la baraj”
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
GSP.RO
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
Parteneri
A murit Marinela Chelaru și e dureros ce a ieșit acum la iveală. Cauza morții e cumplită, ce chin a dus, biata de ea. Avea doar 66 de ani
Libertateapentrufemei.ro
A murit Marinela Chelaru și e dureros ce a ieșit acum la iveală. Cauza morții e cumplită, ce chin a dus, biata de ea. Avea doar 66 de ani
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă
Tvmania.ro
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă

Alte știri

Un român a descoperit uluit că figurează mort în acte de 20 de ani: „La taxe sunt viu"
Știri România 12 oct.
Un român a descoperit uluit că figurează mort în acte de 20 de ani: „La taxe sunt viu”
Hidroelectrica cheltuie peste 46.000 de euro pe drone aeriene și subacvatice cu care va verifica hidrocentralele și barajele
Știri România 12 oct.
Hidroelectrica cheltuie peste 46.000 de euro pe drone aeriene și subacvatice cu care va verifica hidrocentralele și barajele
Parteneri
Stupoare la Chișinău după rezultatele unui sondaj realizat în România. Jurnalist: „Nu pot să înțeleg această combinație de trădare și spaimă”
Adevarul.ro
Stupoare la Chișinău după rezultatele unui sondaj realizat în România. Jurnalist: „Nu pot să înțeleg această combinație de trădare și spaimă”
Topul salariilor din primăriile Capitalei. Ei sunt funcționarii cu lefuri mai mari decât președintele României
Fanatik.ro
Topul salariilor din primăriile Capitalei. Ei sunt funcționarii cu lefuri mai mari decât președintele României
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Având în vedere că am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…”
Elle.ro
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Având în vedere că am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…”
Răzbunarea Larisei Uță. Ce a făcut fosta soție a lui Alin Oprea, la 4 ani de la divorț. Medana, actuala soție a cântărețului, e revoltată
Unica.ro
Răzbunarea Larisei Uță. Ce a făcut fosta soție a lui Alin Oprea, la 4 ani de la divorț. Medana, actuala soție a cântărețului, e revoltată
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!
Viva.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!

Monden

Cum se descurcă Alina Laufer cu patru copii: „Sunt cea mai tare mămică, nu îți dai seama că am născut acum trei săptămâni”
Stiri Mondene 12 oct.
Cum se descurcă Alina Laufer cu patru copii: „Sunt cea mai tare mămică, nu îți dai seama că am născut acum trei săptămâni”
Reacția Claudiei Pătrășcanu după ce Gabi Bădălău ar fi refuzat să plătească pensia alimentară a copiilor: „Rușinos”. Cât trebuia să le dea lunar
Stiri Mondene 12 oct.
Reacția Claudiei Pătrășcanu după ce Gabi Bădălău ar fi refuzat să plătească pensia alimentară a copiilor: „Rușinos”. Cât trebuia să le dea lunar
Parteneri
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
TVMania.ro
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"
ObservatorNews.ro
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Libertateapentrufemei.ro
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Parteneri
Scene incredibile din Emirate, acolo unde fanii au sărbătorit în stradă victoria naționalei conduse de Olăroiu
GSP.ro
Scene incredibile din Emirate, acolo unde fanii au sărbătorit în stradă victoria naționalei conduse de Olăroiu
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
GSP.ro
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
Parteneri
Rusia dezvăluie o nouă „armă-minune” nucleară. Putin avertizează Occidentul
Mediafax.ro
Rusia dezvăluie o nouă „armă-minune” nucleară. Putin avertizează Occidentul
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD.ro
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Wowbiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Redactia.ro
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Unde și când va fi înmormântată Marinela Chelaru. Apropiații actriței au făcut anunțul
KanalD.ro
Unde și când va fi înmormântată Marinela Chelaru. Apropiații actriței au făcut anunțul

Politic

Oana Ţoiu, în tribună pe Arena Naţională cu omologul din Austria: „Bine ai venit la Bucureşti, dragă Beate”
Politică 12 oct.
Oana Ţoiu, în tribună pe Arena Naţională cu omologul din Austria: „Bine ai venit la Bucureşti, dragă Beate”
Sorin Grindeanu l-a taxat pe Ilie Bolojan: „Concedierile nu sunt reformă și deficitul nu se reface cu CASS pentru mame”
Politică 12 oct.
Sorin Grindeanu l-a taxat pe Ilie Bolojan: „Concedierile nu sunt reformă și deficitul nu se reface cu CASS pentru mame”
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Fantastic! România, aproape să joace acasă barajul pentru CM 2026 dacă batem şi depăşim Bosnia! Cum arată urnele
Fanatik.ro
Fantastic! România, aproape să joace acasă barajul pentru CM 2026 dacă batem şi depăşim Bosnia! Cum arată urnele
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită