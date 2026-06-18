Imaginile s-au răspândit rapid în mediul online, stârnind un val de reacții din partea internauților.

Pană sau parcare ilegală

Clipul video, publicat inițial pe platforma TikTok, a strâns mii de vizualizări și comentarii în doar câteva ore. În imagini se poate observa cum bolidul de superlux este ridicat cu atenție pe platformă.

Deocamdată, nu este clar dacă mașina fostului internațional a fost ridicată de autorități pentru că era parcată într-un loc nepermis sau dacă a suferit o defecțiune tehnică care l-a obligat pe antrenor să apeleze la o firmă de tractări.

Autorul clipului nu a ratat ocazia de a comenta momentul pe un ton ironic: „Chiar așa, nu știu al cui e Rolls-ul ăsta, dar îmi pare rău băietu, se ridică!”.

Bolidul fusese scos la vânzare pentru o sumă astronomică

Automobilul în cauză nu este un simplu mijloc de transport, ci o adevărată bijuterie pe roți, personalizată de celebra casă de tuning Mansory.

La finalul anului 2025, Mirel Rădoi luase decizia de a vinde acest model și ceruse în schimbul lui suma de 700.000 de euro.

Fișa tehnică a mașinii explică prețul de catalog:

Model: Rolls-Royce Cullinan Mansory (fabricat în 2023);

Motorizare: 6,8 litri, capabil să dezvolte 571 de cai putere;

Rulaj: aproximativ 23.500 de kilometri la bord.

Garajul de 6 milioane de euro al lui Mirel Rădoi

Fostul tehnician de la FCSB și Universitatea Craiova este recunoscut în lumea fotbalului românesc drept unul dintre cei mai împătimiți și importanți colecționari de automobile de lux. De-a lungul anilor, acesta a investit sume impresionante în pasiunea sa pentru viteză și confort.

Pe lângă Rolls-Royce-ul Cullinan Mansory implicat în incident, colecția sa privată mai cuprinde sau a cuprins de-a lungul timpului modele extrem de rare:

Mercedes Brabus 900 Rocket Edition – estimat la 600.000 de euro și produs în doar 25 de exemplare la nivel mondial;

Mercedes Maybach;

Lamborghini Urus Mansory;

Ferrari F12 Berlinetta;

Bentley Continental GT și Bentley Bentayga;

Aston Martin Rapide și BMW X6.

Rădoi a vorbit deschis în trecut despre faptul că o mare parte din sumele strânse din contractele sale de fotbalist în Zona Golfului s-au dus pe plăcerile sale extravagante, oferind în același timp un sfat matur tinerei generații de jucători.

„Eu am câștigat 15 milioane de dolari în toată cariera, din care vreo 6 s-au dus pe mașini. S-au mai dus vreo două pe ceasuri. Nu știu dacă sunt eu în măsură să îi consiliez pe fotbaliști, pentru că și pasiunea mea sunt mașinile. Dacă vei câștiga o sumă așa de mare, e clar că cel mai indicat e să îți cumperi un apartament sau o casă”, mărturisea fostul internațional.

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