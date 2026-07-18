Alegerea vestimentației, mai mult decât o chestiune de stil

În contextul intensificării valurilor de căldură, selecția hainelor potrivite nu mai este doar o preferință estetică, ci o necesitate pentru menținerea unei temperaturi corporale optime.

O vestimentație adecvată poate reduce senzația de căldură, scrie publicația menționată.

Culori și design: lecția beduinilor din deșert

Un exemplu vine de la beduinii care trăiesc în condiții extreme de căldură în deșerturile din Peninsula Arabică.

Deși s-ar putea crede că aceștia ar trebui să poarte haine albe pentru a combate căldura, un studiu publicat în 1980 în revista „Nature” a arătat că temperatura resimțită de piele este similară, indiferent dacă beduinii poartă haine albe sau negre. Secretul constă în croiala lejeră și în fluxul de aer din jurul corpului.

„Cantitatea de căldură pe care un beduin o primește în deșert este aceeași, indiferent de culoarea hainelor. Căldura suplimentară absorbită de hainele negre este dispersată înainte de a ajunge la piele”, se specifică în această analiză.

Materialele și texturile, un factor decisiv

Mai important decât culoarea este materialul și textura hainelor. Heather Newberger, stilistă și autoare din Brooklyn, explică: „Alegerea materialului este esențială. O salopetă din denim gros va fi mult mai incomodă pe căldură decât hainele strâmte din bumbac subțire sau șifon”.

Materialele ușoare, cum ar fi bumbacul și mătasea, oferă o mai bună ventilație și absorbție a transpirației. Totuși, în condiții de umiditate ridicată, aceste materiale pot deveni incomode, deoarece aerul saturat face ca transpirația să nu se evapore eficient.

„Când vine vorba de îmbrăcăminte, cel mai bine este să alegeți materiale care permit trecerea ușoară a vaporilor de apă, pentru a nu bloca evaporarea naturală a transpirației. Materialele sportive moderne excelează la acest capitol, în timp ce bumbacul clasic nu este întotdeauna ideal”, a declarat Ret Allen, profesor asociat de fizică la Universitatea Southeastern Louisiana, pentru BBC.

Cum reacționează materialele la căldură și umezeală

Un alt studiu, realizat în 2015 de cercetătorii de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) și publicat în revista „ACS”, a arătat că bumbacul și poliesterul pot reflecta și absorbi până la 99% din radiația infraroșie, dar permit trecerea a doar 30-40% din lumina vizibilă, ceea ce poate duce la acumularea de căldură. Iată cum stau lucrurile cu materialele comune pentru vară:

Bumbacul: Absoarbe bine umezeala, dar se usucă încet, ceea ce poate crea disconfort.

Inul: Permite o ventilație excelentă datorită fibrelor sale mari, dar se usucă încet dacă absoarbe transpirația.

Lâna merinos: Populară pentru activitățile în aer liber, reglează bine umiditatea și previne apariția mirosurilor neplăcute.

Nailon și poliester: Folosite frecvent în echipamentele sportive, elimină rapid transpirația și se usucă rapid, dar pot reține mirosurile neplăcute.

Bambusul: O alternativă ecologică și confortabilă, cu o capacitate redusă de a conduce căldura.

Alegerea celor mai potrivite haine pentru zilele toride presupune mai mult decât o simplă preferință pentru alb. Este vorba de o combinație între materiale respirabile, dar și croieli lejere.