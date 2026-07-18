Acoperișul unei case a fost smuls și aruncat în mijlocul drumului în timpul furtunilor din Maramureș

Furtunile violente de sâmbătă seară au provocat pagube semnificative în județul Maramureș, unde mai multe localități au fost afectate de rafalele puternice de vânt și precipitațiile abundente. În localitatea Rogoz, un acoperiș a fost smuls de pe o casă și aruncat pe Drumul Județean 109F, blocând temporar circulația.

Echipaje de pompieri militari, alături de SVSU Târgu Lăpuș, au intervenit prompt pentru eliberarea drumului.

„În casă locuiesc patru persoane, doi adulți și doi copii. Niciuna dintre persoane nu a fost rănită şi nu a avut nevoie sau să solicite ajutor medical. În zonă s-a deplasat şi un echipaj medical SMURD”, a precizat ISU Maramureș, citat de News.ro. Alimentarea cu energie electrică a fost sistată temporar pentru a facilita intervenția.

Autoritățile locale au fost solicitate să ofere un adăpost temporar familiei afectate până la finalizarea lucrărilor de reparații. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

Județul Maramureș, sub avertizare Nowcasting de cod portocaliu de furtuni și vijelii

Mai multe localități din județul Maramureș s-au aflat sub avertizare nowcasting Cod portocaliu de ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină.
 
În Baia Mare, un copac doborât de vânt a căzut pe Bulevardul Regele Mihai, fără a cauza victime sau pagube materiale, potrivit sursei citate mai sus.

Un mesaj RO-Alert a fost emis pentru locuitorii din Târgu Jiu în timpul furtunii de sâmbătă

Cod portocaliu de vijelii și furtuni a fost emis și pentru Târgu Jiu și alte localități din Gorj, în cursul zilei de sâmbăta. Locuitorii au fost avertizați prin mesaje RO-Alert cu privire la fenomenele meteo extreme, de scurtă durată.

Inundații au fost semnalate în mai multe localități din nordul județului Suceava

Pe pagina de Facebook MeteoPlus au apărut și imagini din nordul județului Suceava, în localitatea Vadu Negrești.

Meteorologii ANM au emis cod galben de caniculă și furtuni în mai multe zone din România

Meteorologii au emis mai multe avertizări de cod galben pentru acest sfârșit de săptămână. Sâmbătă, 18 iulie, temperaturile au ajuns până la 37 de grade Celsius în Maramureș, nord-vestul Transilvaniei, Crișana, Banat, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei, inclusiv București.

În același timp, au fost semnalate și episoade de instabilitatea atmosferică, ce au afectat întreg arcul carpatic, cu ploi torențiale și vijelii.

ANM a emis cod galben de caniculă și nopți tropicale

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare cod galben de caniculă, care va fi în vigoare de sâmbătă, ora 12.00, până duminică, ora 10.00.

„Sâmbătă (18 iulie), în Maramureș, nord-vestul Transilvaniei, Crișana, Banat, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 34…37 de grade, iar nopțile vor fi tropicale, cu minime în general de 20…22 de grade”, informează ANM.

De duminică, de la prânz, până luni dimineață, șapte județe și Capitala vor fi afectate de un nou val de caniculă. ANM avertizează că temperaturile vor urca din nou până la 37 de grade, iar nopțile vor rămâne tropicale, cu temperaturi minime de 20…22 de grade.

„Duminică (19 iulie), în sudul Olteniei și al Munteniei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități”, a transmis ANM.

Meteorologii au emis cod galben și portocaliu de furtuni și vijelii

Duminică, între orele 10.00 și 23.00, prognoza meteo pentru întreaga țară anunță un cod galben de instabilitate atmosferică. Meteorologii avertizează că vor fi averse puternice, descărcări electrice, vânt intens și grindină.

„Duminică (19 iulie), în zonele montane, în Maramureș, Transilvania și Moldova, precum și în nordul Crișanei și al Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat de peste 80 km/h) și grindină de mici și medii dimensiuni (1…4 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore), cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…60 l/mp”, au transmis meteorologii din cadrul ANM.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ultima oră! Vestea care dă toate pronosticurile peste cap la vârful țării! Acuzațiile curg, iar o declarație produce un adevărat seism în politică. Fără vreun semnal în prealabil, Sorin Grindeanu tocmai a făcut marele anunț
Viva.ro
Ultima oră! Vestea care dă toate pronosticurile peste cap la vârful țării! Acuzațiile curg, iar o declarație produce un adevărat seism în politică. Fără vreun semnal în prealabil, Sorin Grindeanu tocmai a făcut marele anunț
Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Unica.ro
Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
Elle.ro
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
gsp
Emoționant: Dan Petrescu, la prima apariție pe stadion, după lupta cu boala » Jennnifer l-a ținut de mână
GSP.RO
Emoționant: Dan Petrescu, la prima apariție pe stadion, după lupta cu boala » Jennnifer l-a ținut de mână
Și-au pus mâinile în cap când l-au văzut! » Cum arată noul autocar al lui FCSB, după colantare. Inaugurat astăzi, în Ghencea
GSP.RO
Și-au pus mâinile în cap când l-au văzut! » Cum arată noul autocar al lui FCSB, după colantare. Inaugurat astăzi, în Ghencea
Parteneri
Breaking! Cei doi soți din București, dați dispăruți pe Transalpina, au fost găsiți
Libertateapentrufemei.ro
Breaking! Cei doi soți din București, dați dispăruți pe Transalpina, au fost găsiți
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
Avantaje.ro
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut publică una dintre ultimele dorințe ale lui Felix Baumgartner
Tvmania.ro
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut publică una dintre ultimele dorințe ale lui Felix Baumgartner

Știri România

Florin Manole, ironic cu Siegfried Mureșan în pline negocieri pe legea salarizării: „Sigur nu e pe plajă. Mi-e greu să cred că e în concediu și bea o cafea”. Replica liberalului
Politică 15:01
Florin Manole, ironic cu Siegfried Mureșan în pline negocieri pe legea salarizării: „Sigur nu e pe plajă. Mi-e greu să cred că e în concediu și bea o cafea”. Replica liberalului
De ce amână Nicușor Dan de peste un an numirea unui șef la SRI: „Nu cred că a avea un şef civil e așa important”
Politică 07:33
De ce amână Nicușor Dan de peste un an numirea unui șef la SRI: „Nu cred că a avea un şef civil e așa important”
Parteneri
Poveștile unei stewardese române din anii ’80: zborurile peste Ocean sub atenția Securității și drumul victoriei de la Sevilla alături de Steaua
Adevarul.ro
Poveștile unei stewardese române din anii ’80: zborurile peste Ocean sub atenția Securității și drumul victoriei de la Sevilla alături de Steaua
Transferuri pe bandă rulantă la FCSB. Roș-albaștrii mai aduc doi jucători: „Va veni 100%!”
Fanatik.ro
Transferuri pe bandă rulantă la FCSB. Roș-albaștrii mai aduc doi jucători: „Va veni 100%!”
Blocajul ANCPI poate adăuga 14.000 de euro la o tranzacție imobiliară
Financiarul.ro
Blocajul ANCPI poate adăuga 14.000 de euro la o tranzacție imobiliară
Parteneri
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Elle.ro
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Gestul făcut de Mihaela Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „Este timpul să fiu din nou fericită”
Stiri Mondene 17:10
Gestul făcut de Mihaela Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „Este timpul să fiu din nou fericită”
Culiță Sterp își vinde casa din județul Bihor. Cum arată și cât costă proprietatea. „Este la 5 minute de Oradea”
Stiri Mondene 15:11
Culiță Sterp își vinde casa din județul Bihor. Cum arată și cât costă proprietatea. „Este la 5 minute de Oradea”
Parteneri
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La exact un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut public totul!
TVMania.ro
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La exact un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut public totul!
"Am rămas şocaţi". Filmul accidentului din Tulcea în care Tatiana a murit într-o fracţiune de secundă
ObservatorNews.ro
"Am rămas şocaţi". Filmul accidentului din Tulcea în care Tatiana a murit într-o fracţiune de secundă
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Libertateapentrufemei.ro
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Parteneri
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
GSP.ro
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
GSP.ro
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
Parteneri
Unde se află satul cu cele mai multe baruri pe cap de locuritor
Mediafax.ro
Unde se află satul cu cele mai multe baruri pe cap de locuritor
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Bucurie uriașă până pe 24 iulie pentru trei zodii. Curg lacrimile de fericire pe obraz
Redactia.ro
Bucurie uriașă până pe 24 iulie pentru trei zodii. Curg lacrimile de fericire pe obraz
Familia Kardashian este îndoliată! S-a stins din viață Mary Jo Campbell, bunica lui Kim Kardashian
KanalD.ro
Familia Kardashian este îndoliată! S-a stins din viață Mary Jo Campbell, bunica lui Kim Kardashian

Politic

Cum a aflat primarul Chișinăului înaintea lui Bolojan că Adrian Veștea va fi propus premier
Politică 22:05
Cum a aflat primarul Chișinăului înaintea lui Bolojan că Adrian Veștea va fi propus premier
Florin Manole spune în ce condiții va vota PSD legea salarizării în Parlament: „Nimeni să nu piardă la venituri”
Politică 19:35
Florin Manole spune în ce condiții va vota PSD legea salarizării în Parlament: „Nimeni să nu piardă la venituri”
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Cine este sportiva care i-a înnebunit pe fani cu formele ei. Imaginile cu superba blondă în costum de baie s-au viralizat
Fanatik.ro
Cine este sportiva care i-a înnebunit pe fani cu formele ei. Imaginile cu superba blondă în costum de baie s-au viralizat
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului
Spotmedia.ro
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului