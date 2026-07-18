Acoperișul unei case a fost smuls și aruncat în mijlocul drumului în timpul furtunilor din Maramureș

Furtunile violente de sâmbătă seară au provocat pagube semnificative în județul Maramureș, unde mai multe localități au fost afectate de rafalele puternice de vânt și precipitațiile abundente. În localitatea Rogoz, un acoperiș a fost smuls de pe o casă și aruncat pe Drumul Județean 109F, blocând temporar circulația.

Echipaje de pompieri militari, alături de SVSU Târgu Lăpuș, au intervenit prompt pentru eliberarea drumului.

„În casă locuiesc patru persoane, doi adulți și doi copii. Niciuna dintre persoane nu a fost rănită şi nu a avut nevoie sau să solicite ajutor medical. În zonă s-a deplasat şi un echipaj medical SMURD”, a precizat ISU Maramureș, citat de News.ro. Alimentarea cu energie electrică a fost sistată temporar pentru a facilita intervenția.

Autoritățile locale au fost solicitate să ofere un adăpost temporar familiei afectate până la finalizarea lucrărilor de reparații. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

Județul Maramureș, sub avertizare Nowcasting de cod portocaliu de furtuni și vijelii

Mai multe localități din județul Maramureș s-au aflat sub avertizare nowcasting Cod portocaliu de ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină.



În Baia Mare, un copac doborât de vânt a căzut pe Bulevardul Regele Mihai, fără a cauza victime sau pagube materiale, potrivit sursei citate mai sus.

Un mesaj RO-Alert a fost emis pentru locuitorii din Târgu Jiu în timpul furtunii de sâmbătă

Cod portocaliu de vijelii și furtuni a fost emis și pentru Târgu Jiu și alte localități din Gorj, în cursul zilei de sâmbăta. Locuitorii au fost avertizați prin mesaje RO-Alert cu privire la fenomenele meteo extreme, de scurtă durată.

Inundații au fost semnalate în mai multe localități din nordul județului Suceava

Pe pagina de Facebook MeteoPlus au apărut și imagini din nordul județului Suceava, în localitatea Vadu Negrești.

Meteorologii ANM au emis cod galben de caniculă și furtuni în mai multe zone din România

Meteorologii au emis mai multe avertizări de cod galben pentru acest sfârșit de săptămână. Sâmbătă, 18 iulie, temperaturile au ajuns până la 37 de grade Celsius în Maramureș, nord-vestul Transilvaniei, Crișana, Banat, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei, inclusiv București.

În același timp, au fost semnalate și episoade de instabilitatea atmosferică, ce au afectat întreg arcul carpatic, cu ploi torențiale și vijelii.

ANM a emis cod galben de caniculă și nopți tropicale

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare cod galben de caniculă, care va fi în vigoare de sâmbătă, ora 12.00, până duminică, ora 10.00.

„Sâmbătă (18 iulie), în Maramureș, nord-vestul Transilvaniei, Crișana, Banat, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 34…37 de grade, iar nopțile vor fi tropicale, cu minime în general de 20…22 de grade”, informează ANM.

De duminică, de la prânz, până luni dimineață, șapte județe și Capitala vor fi afectate de un nou val de caniculă. ANM avertizează că temperaturile vor urca din nou până la 37 de grade, iar nopțile vor rămâne tropicale, cu temperaturi minime de 20…22 de grade.

„Duminică (19 iulie), în sudul Olteniei și al Munteniei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități”, a transmis ANM.

Meteorologii au emis cod galben și portocaliu de furtuni și vijelii

Duminică, între orele 10.00 și 23.00, prognoza meteo pentru întreaga țară anunță un cod galben de instabilitate atmosferică. Meteorologii avertizează că vor fi averse puternice, descărcări electrice, vânt intens și grindină.

„Duminică (19 iulie), în zonele montane, în Maramureș, Transilvania și Moldova, precum și în nordul Crișanei și al Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat de peste 80 km/h) și grindină de mici și medii dimensiuni (1…4 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore), cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…60 l/mp”, au transmis meteorologii din cadrul ANM.