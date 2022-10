Atacul a avut loc în 24 septembrie, în satul Comăna de Sus din judeţul Braşov, unde gimnasta de 18 ani locuieşte cu familia sa, dar a fost făcut public acum de către mama tinerei, după ce agresorul a fost scos din arest preventiv.

„Am trecut prin momente cumplite, nici acum nu ne-am revenit. Ne-am trezit sub gloanțe. Era în jur de ora 5.00, în dimineața de 24 septembrie. Dormeam, la acea oră, în cameră cu Mirela. A tras cu carabina în geamuri. Gloanțele au ricoșat în tavan, din care s-au prăvălit bucăți de tencuială peste Mirela, în pat”, a spus Maria Frâncu, mama sportivei.

Femeia a continuat: „Noroc că eram în pat, întrucât dacă eram în picioare ne secera, ne omora. Avem geamurile cu 3 sticle și au oprit gloanțele, că altfel ajungeau și la vecini, prin oalele cu mâncare. Bucăți din gloanțe au căzut prin pat și prin cameră, lângă fetiță”.

Potrivit mamei sportivei, tânărul voia să aibă o relație cu sportiva, dar aceasta a refuzat.

„Au vorbit puțin timp, dar fetița mea i-a spus că nu pot fi prieteni din cauza comportamentului lui neadecvat. Dar n-a renunțat. L-a blocat peste tot. În acea noapte, după ce a venit din club, a luat carabina pe care o are și a venit la casa noastră și a tras în geamuri. Am sunat la 112 și am cerut ajutor. Polițiștii au cercetat cazul și l-au arestat. Au adunat gloanțele de prin casă. Și acum am găsit bucăți din acele gloanțe într-un dulap. A zis că a vrut să o intimideze pe Mirela”, a mai spus Maria Frâncu.

Recomandări Putin, declarație enigmatică de ultimă oră: „În multe ocazii am spus că suntem deschiși unei negocieri. Iar, cine știe, Odesa poate fi simbolul soluției”

În prezent, tânărul se află în arest la domiciliu până la data de 22 noiembrie 2022, după ce inițial a fost arestat preventiv.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO "Mâncarea e dezgustătoare, oamenii pot să te ucidă, iar femeile sunt ca porțelanul". Țara din Europa care a îngrozit-o pe soția lui Angel Di Maria

Playtech.ro BOMBĂ! Halep scapă de suspendare?! Detaliul ȘOCANT pe care nu l-a băgat nimeni în seamă, e HALUCINANT

Viva.ro Nelu Curcă a dat lovitura cu serialul La Bloc, apoi s-a călugărit. Adevăratul motiv pentru care a luat această decizie. Ce a pățit când a mers la un preot să se împărtășească

Observatornews.ro "Haideți, bă, c-avem bătaie!" Două adolescente s-au bătut ca-n Fight Club, cu zeci de colegi lângă ele, la un mall din Constanța

Știrileprotv.ro Vremea bună a trimis turiștii la munte. Șocul oamenilor când au deschis meniurile restaurantelor

FANATIK.RO Câți bani primești de la stat ca să-ți renovezi casa și ce condiții trebuie să îndeplinești

Orangesport.ro Răspuns oficial pentru Simona Halep! Judecătorul TAS i-a arătat portiţa de scăpare. Anunţ despre vinovaţi şi schimbarea suspendării | ULTIMA ORĂ

HOROSCOP Horoscop 28 octombrie 2022. Taurii se întorc, fie că vor, fie că nu, la o situație în care conta foarte mult cuvântul și puterea de decizie