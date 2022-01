Mirela Vaida are trei copii, iar aceasta s-a îngrijorat când a văzut că aceștia au o problemă medicală. Prezentatoarea de la Antena 1 a mărturisit că Vladimir, Carla și Tudor suferă de o afecțiune rară. Micuții au fost diagnosticați cu dermatită atopică. Această problemă cutanată debutează de la o vârstă fragedă și are toate caracteristicile unei afecțiuni veritabile. Stare exacerbată a pielii foarte uscate, pielea iritată, cu prurit corespunde pielii atopice.

Prezentatoarei i-a fost foarte greu, pentru că nu știa cum să trateze această afecțiune. Mirela Vaida a apelat la ajutorul medicilor pentru a afla ce se întâmplă cu cei trei copii.

„Copiii mei, toți trei, au pielea atopică. Ne-am luptat cu dermatita atopică încă de la naștere. Piele sensibilă, uscată, prurit, uneori răni deschise… A fost foarte greu când nu știam cu ce să tratez”, a declarat Mirela Vaida, relatează VIVA!.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Ce spune Mirela Vaida despre al patrulea copil

Carla e fata cea mare a Mirelei Vaida, are șase ani și jumătate. Pe lume a venit apoi Tudor, iar Vladimir e mezinul familiei. Are doi ani și jumătate și încă are nevoie de mama lui. Mirela Vaida recunoaște că viața cu trei copii nu e ușoară, însă e fericită când îi vede pe toți jucându-se, alergând prin curtea casei.

Iubește mult copiii, așa că se gândește să îl aibă și pe al patrulea. Pentru okmagazine.ro, Mirela Vaida a declarat că și ea, și soțul își mai doresc o fetiță. „Ne gândim des la al patrulea copil, am şi ales nume pentru fetiţa noastră, că fetiţă vrem să fie. Doar că anul acesta a fost un pic mai greu pentru noi, am stat în casă cu trei copii timp de 8-9 luni şi ne-am dat seama că nu e tocmai uşor. Avem doar o bonă, care e cu noi de 4-5 ani, şi patru copii mici înseamnă patru destine de care trebuie să te ocupi, înseamnă patru personalităţi, patru griji în plus, pe lângă bucurii, evident. Dar am zis că anul acesta îl lăsăm pe cel mic să ajungă la grădiniţă şi mai vedem la anul. Lucrurile astea nu se calculează, cum nu i-am calculat nici pe primii trei. Dacă se întâmplă, suntem bucuroşi. Dacă mă întrebi ce vreau, îţi zic că vreau să mai aştept până la anul”, a declarat ea.



Citeşte şi:

Andrei Ștefănescu, primele declarații după ce s-a zvonit că s-a împăcat cu Antonia, fosta soție: „E normal atunci când ai un copil”

Fiul cel mic al lui Laurențiu Reghecampf l-a prins pe tatăl lui când o înșela pe Anamaria Prodan. Antrenorul a refuzat să-l primească la Craiova: „S-a dus direct la ușă la el”

Viața lui Connect-R, de la vânzător de ziare pe stradă în București la întâmplarea în care totul s-a schimbat. „Atunci nu m-am mai simțit sărac”

PARTENERI - GSP.RO De ce a rezistat doar Gigi Becali? Cum s-au scufundat, pe rând, cei mai puternici patroni din fotbalul românesc al ultimilor 20 de ani

Playtech.ro BOMBĂ! Lovitura de grație pentru Diana Șoșoacă! Senatoarea, veste halucinantă!

Observatornews.ro "Zi de zi stăm cu teamă că ne intră în case". Revoltă în Bolintin Vale, după ce un tânăr a fost omorât cu o piatră

HOROSCOP Horoscop 13 ianuarie 2022. Fecioarele au ocazia să revizuiască anumite probleme care le-au umbrit relația cu partenerul lor

Știrileprotv.ro Descoperirea făcută de gropari la deshumarea unui soldat mort de 7 ani. „Ne-am mirat toți când am deschis sicriul”

Telekomsport Inventatorul vaccinului anti-COVID a murit în condiţii misterioase! Descoperire despre vaccin

PUBLICITATE Cum poți deveni membru al clubului BestSecret și ce beneficii ai