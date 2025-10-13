O vilă cu trecut fascinant și securitate extremă

Proprietatea, cunoscută sub numele de „La Châtelaine”, situată în Gletterens, cantonul Fribourg, este evaluată la peste 12,1 milioane de euro, potrivit cotidianului elvețian Blick.

Descrisă ca o „vila modernă unică”, proprietatea oferă 7 camere și o suprafață locuibilă de peste 1.160 de metri pătrați. Printre facilități se numără o piscină interioară, o sală de fitness, o sală de biliard, o pivniță de vinuri și un studio de muzică izolat fonic.

În plus, vila dispune de un spațiu generos pentru 15 mașini, este dotată cu supraveghere video și este amplasată într-un parc privat de aproape cinci hectare, cu vedere spectaculoasă la Lacul Neuchâtel.

„Este o vilă unică, modernă, într-un cadru idilic între lac și peisaj rural”, se arată în anunțul de vânzare de pe ImmoScout24.

Legătura fortăreței high-tech cu Vladimir Putin

„La Châtelaine” nu este doar o vilă de lux, ci și o adevărată fortăreață. Proprietatea include un buncăr subteran, un tunel de 100 de metri pentru mașini și intrări camuflate în spatele zidurilor de piatră. Vila este rezistentă la bombe atomice, ceea ce i-a adus denumirea de „villa atomică”.

Blick relatează că, în 2008, Vladimir Putin ar fi fost interesat de această proprietate. În perioada în care se specula că Dmitri Medvedev ar putea prelua conducerea Rusiei, au circulat zvonuri că Putin ar putea alege să se exileze în Elveția. Se presupune că locația izolată, măsurile de securitate și luxul vilei ar fi fost atrăgătoare pentru liderul rus și partenera sa de atunci, Alina Kabayeva.

Cu toate acestea, tranzacția nu s-a concretizat, iar Putin a rămas în Rusia.

În 2012, „La Châtelaine” a fost achiziționată de banca britanică Barclays în cadrul unei licitații de executare silită.