Ce era Prototaxites, organismul diferit de toate regnurile cunoscute astăzi?

Aceste forme de viață misterioase, ce puteau atinge peste 7,5 metri, arătau ca niște trunchiuri gigantice ieșind dintr-un sol aproape gol. Descoperite pentru prima dată în 1843, fosilele lor continuă să ridice întrebări fundamentale, iar identitatea exactă a acestor organisme rămâne, până astăzi, un mister pentru oamenii de știință., potrivit Futura-Sciences.

Prototaxites ar fi fost fie o ciupercă uriață, fie un organism unic

Inițial, în 1859, aceste structuri au fost clasificate drept forme de copaci primitivi. Totuși, analiza ulterioară a arătat că nu erau arbori. De-a lungul decadelor, s-au dezvoltat două teorii principale: Prototaxites ar fi fost fie o ciupercă uriață, fie un organism unic, diferit de toate regnurile cunoscute astăzi.

Un studiu recent, publicat în revista Science Advances, susține a doua ipoteză. Cercetătorii au comparat fosilele de Prototaxites cu alte ciuperci din aceeași perioadă și au observat diferențe majore. Deși organismul avea structuri asemănătoare unor tuburi, acestea nu erau organizate precum miceliul ciupercilor. Mai mult, chitina, un element esențial al peretelui celular al ciupercilor, lipsește complet din fosilele de Prototaxites, deși a fost identificată în alte fosile de ciuperci găsite în aceleași straturi geologice.

Prototaxites, o specie dispărută din istoria vieții

„Ar putea fi vorba despre o linie a vieții care a dispărut și care nu se încadrează în categoriile actuale ale regnului viu”, afirmă unii cercetători. Alții cred totuși că Prototaxites ar putea fi doar o ciupercă neobișnuit de mare, dintr-o ramură dispărută.

Prototaxites se hrănea cu materie organică în descompunere, exact ca ciupercile moderne

Indiferent de clasificarea sa, Prototaxites rămâne o enigmă. Se știe că acest uriaș al preistoriei avea o structură multicelulară complexă și, conform cercetărilor anterioare, se hrănea cu materie organică în descompunere, exact ca ciupercile moderne.

Însă rămâne o întrebare majoră: în condițiile unei vegetații atât de reduse, cum reușea să își asigure necesarul de energie? „Misterul rămâne nerezolvat”, subliniază specialiștii citați de Futura-Sciences.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE