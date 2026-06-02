Triunghiul Bermudelor sau „Triunghiul Diavolului” este o zonă cu o formă aproximativ triunghiulară, cu cele trei colțuri localizate de Insulele Bermude, Puerto Rico și Fort Lauderdale, Florida, în Oceanul Atlantic.

Are o suprafață de aproximativ 1,2 milioane de km pătrați și este o zonă despre care se cunosc o mulțime de speculații conform cărora în regiune se întâmplă des fenomene paranormale, precum dispariții ale vaselor și ale aparatelor de zbor.

Misterul Triunghiului Bermudelor, o zonă enigmatică din Oceanul Atlantic de Nord, situată între Bahamas și Insula Bermuda, a fascinat și intrigat cercetătorii timp de decenii.

Acum, un expert sugerează că răspunsul la disparițiile inexplicabile ale navelor ar putea fi găsit în rocile magnetice din zonă.

Nick Hutchings, un prospector de minerale, a explicat acest fenomen în cadrul documentarului „Secrets of the Bermuda Triangle” („Secretele Triunghiului Bermudelor”), difuzat pe Channel 5.

„Bermuda este, de fapt, un munte submarin, un vulcan subacvatic”, a spus el. Potrivit acestuia, vulcanul a fost activ acum aproximativ 30 de milioane de ani și, de-a lungul timpului, s-a erodat, lăsând în urmă doar partea superioară a acestuia.

În investigațiile sale, Hutchings a identificat magnetit în mostrele de rocă prelevate din zonă. „Este cel mai magnetic material natural de pe Pământ”, a explicat el.

Fenomenul a fost demonstrat în cadrul documentarului, când Hutchings a poziționat o bucată de rocă pe o suprafață plană și a trecut un ac de busolă deasupra acesteia. Acul busolei s-a mișcat haotic, indicând influența câmpului magnetic creat de magnetit.

Această descoperire oferă o posibilă explicație pentru derutarea instrumentelor de navigație ale navelor care treceau prin zonă.

Vă puteți imagina cât de derutant ar fi fost pentru marinarii din vechime să navigheze pe lângă Bermuda.

De-a lungul anilor, Triunghiul Bermudelor a devenit subiectul multor teorii, unele dintre ele sugerând existența unor vortexuri ascunse sau chiar implicarea extratereștrilor în disparițiile misterioase.

Ipoteza lui Hutchings aduce o perspectivă științifică asupra unuia dintre cele mai cunoscute mistere ale lumii.

