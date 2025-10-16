CTP: „Strâns uniți în jurul Tovarășului”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comparat exercițiul de mobilizare al rezerviștilor al MApN cu propaganda din perioada comunistă, vorbind despre o „unitate de monolit în jurul conducătorilor”, și a încheiat textul denumit „Strâns uniți în jurul Tovarășului” cu o aluzie la Ion Iliescu.

„Printre expresiile cheie ale propagandei ceaușiste figura și ‘Războiul întregului popor”, scrie Cristian Tudor Popescu. 

„Ecou al ideii urlate de Goebbels «Război total!», din punct de vedere militar, «Războiul întregului popor» era o prostie încă de pe atunci, când deja avansase conceptul de armată profesionistă. Politico-propagandistic însă, ea întărea lozinca «Strâns uniți în jurul Tovarășului Nicolae Ceaușescu!», «unitate de monolit» , în orice condiții. Nu altceva a făcut actualul guvern, din inițiativa ministrului Apărării. Militar vorbind, convocarea rezerviștilor e creier pané. Ea vine însă, în logică politico-propagandistică, după ce șeful Armatei, gen. Gheorghiță Vlad, tocmai a anunțat, ritos, că România poate face față, aidoma Ucrainei, unui atac al Rusiei. Cu ce? Cu rezerviști buimăciți, luați de la muncă.”

Nu de rezerviști are nevoie România pentru a rezista în cazul unui atac, consideră gazetarul, ci de tehnologie pentru armată și militari instruiți și pregătiți pentru a o folosi.

„Ca România să reziste 2-3 zile în cazul unei invazii, până se mobilizează NATO, e nevoie de apărare antiaeriană, de drone, de avioane, de tancuri și de militari capabili să le mânuiască. Nu de civili bătrâiori cu pușcoace pe câmpuri.”, adaugă CTP.

Un sondaj recent arată că jumătate din români nu cred ca armata ar rezista 48 de ore, în caz de atac, până la sosirea ajutorului NATO.

Scandal într-un complex rezidențial de lux din Capitală. Proprietarii au primit somații din partea furnizorilor de utilități: „Stau în mașini de sute de mii de euro, dar nu-și plătesc întreținerea apartamentului”
Recomandări
Scandal într-un complex rezidențial de lux din Capitală. Proprietarii au primit somații din partea furnizorilor de utilități: „Stau în mașini de sute de mii de euro, dar nu-și plătesc întreținerea apartamentului”

Cozi ca la moaștele sfintei Parascheva

Cristian Tudor Popescu ironizează scopul exercițiului și imaginea promovată public.

„Cozile din fața comisariatelor militare, comparabile cu cele de la moaștele sf. Parascheva, sunt menite să demonstreze că în jurul conducătorilor există o unitate de monolit a poporului, gata să alerge într-un suflet când sunt chemați la luptă. Fie și sub amenințarea amenzilor de mii de lei, în caz că nu se prezintă la „ezerciț” – Garda Civică din „O noapte furtunoasă” era ceva mai bine organizată patriotic. ”

Jurnalistul își încheie comentariul într-o notă tăioasă, spunând că inițiativa ministrului Apărării a produs „enervare, râs și dispreț”.

„Acest agerism de imagine al ministrului Apărării ar fi fost numit în argoul militar, de pe vremea când făceam eu armată, ‘și-a băgat baioneta-n cur, având în vedere enervarea, râsul și disprețul pe care le-a produs. Ca să nu mai vorbim de prilejul lansării veșnicelor minciuni că mergem la război.”, a scris Cristian Tudor Popescu.

În finalul textului, CTP continuă cu ironiile, de data aceasta la adresa PSD.

„Paznicii de la cimitirul Ghencea raportează zgomote ciudate în zona mormântului lui Ion Iliescu. Se pare că fostul șef al Secției de Propagandă a CC al PCR se răsucește în groapă în vreme ce urmașul său, Grindeanu I Creștinătorul, aduce Partidul la cele sfinte, iar secretarul general PCR, Stănescu Armetică, zice chiar așa, mai ieftin n-o lasă: «Dacă Dumnezeu nu e, nimic nu e!»”, conchide gazetarul.

Exercițiul MOBEX 2025 și reacțiile rezerviștilor

Peste 10.000 de rezerviști, inclusiv foști militari profesioniști și ultimele generații de militari în termen, au fost chemați la exercițiul „MOBEX 2025 București-Ilfov”, început pe 12 octombrie.

Jurnalistul Liviu Avram, convocat la exercițiu, a relatat că experiența a fost „lipsită de coerență”.

„Participarea mea la MOBEX 2025 a constat în: semnarea prezenței, echiparea, înarmarea, defilarea pe sub Tricolor, întoarcerea pe loc, dezarmarea și dezechiparea – iar apoi am redevenit civil.”

La rândul său, Andrei Roșu, fost solist al trupei „Gaz pe foc” a criticat organizarea, spunând că ordinul de chemare a venit prea târziu și că lipseau informații esențiale.

„Documentul ar fi fost mult mai util dacă ar fi conținut și câteva informații practice, de bun-simț: locul exact al exercițiilor, tipul de echipament necesar, dacă trebuie adusă hrană sau apă, un număr de contact al unității – și, mai ales, să fie trimis din timp.”, a declarat acesta.

Ministerul Apărării a precizat că nu este vorba despre o mobilizare reală, ci despre un exercițiu planificat conform legii privind pregătirea rezervei operative, menționând că absența nemotivată de la astfel de activități se sancționează cu amendă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Răsturnare de situație în cazul mamei de 35 de ani, care a murit după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni: „Şoferul în vârstă de 20 de ani...". Ce tocmai s-a aflat schimbă tot ce se știa. Absolut toată lumea a reacționat când a văzut așa ceva
Viva.ro
Răsturnare de situație în cazul mamei de 35 de ani, care a murit după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni: „Şoferul în vârstă de 20 de ani...". Ce tocmai s-a aflat schimbă tot ce se știa. Absolut toată lumea a reacționat când a văzut așa ceva
„Am vorbit cu ea chiar înainte”. Printre larimi, tatăl femeii ucise pe trecerea de pietoni a făcut primele declarații. Fiul ei de 14 ani e devastat: „Trebuie să-l duc la un psiholog”, dar gestul lui a frânt inimile tuturor
Unica.ro
„Am vorbit cu ea chiar înainte”. Printre larimi, tatăl femeii ucise pe trecerea de pietoni a făcut primele declarații. Fiul ei de 14 ani e devastat: „Trebuie să-l duc la un psiholog”, dar gestul lui a frânt inimile tuturor
Cauza morții actriței Diane Keaton. Anunțul OFICIAL făcut de familie: "Își iubea animalele și a fost fermă în sprijinul..."
Elle.ro
Cauza morții actriței Diane Keaton. Anunțul OFICIAL făcut de familie: "Își iubea animalele și a fost fermă în sprijinul..."
gsp
Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
GSP.RO
Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
O jucătoare de top își deschide cont pe o platformă pentru adulți, dintr-un motiv surprinzător: „Îmi arăt latura nedescoperită”
GSP.RO
O jucătoare de top își deschide cont pe o platformă pentru adulți, dintr-un motiv surprinzător: „Îmi arăt latura nedescoperită”
Parteneri
Ultima oră! Au anunțat acum! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au anunțat acum! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Ultima oră! Alt divorț-bombă lovește România! După 23 de ani, s-a rupt tot! Una dintre cele mai frumoase povești din showbiz ajunge la final. Ea a plecat cu copilul de acasă
Avantaje.ro
Ultima oră! Alt divorț-bombă lovește România! După 23 de ani, s-a rupt tot! Una dintre cele mai frumoase povești din showbiz ajunge la final. Ea a plecat cu copilul de acasă
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram
Tvmania.ro
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram

Alte știri

Sf. Dimitrie cel Nou 2025. Programul din București al procesiunii „Calea Sfinților”, în perioada 19-29 octombrie
Știri România 11:34
Sf. Dimitrie cel Nou 2025. Programul din București al procesiunii „Calea Sfinților”, în perioada 19-29 octombrie
Sora fostului ministru Carmen Dan, audiată într-un dosar de înșelăciune cu apartamente și mașini de lux
BREAKING NEWS
Știri România 11:29
Sora fostului ministru Carmen Dan, audiată într-un dosar de înșelăciune cu apartamente și mașini de lux
Parteneri
Cum poate fi suspendat președintele statului și de ce nu este îngrijorat Nicușor Dan de amenințările AUR
Adevarul.ro
Cum poate fi suspendat președintele statului și de ce nu este îngrijorat Nicușor Dan de amenințările AUR
Președintele lui Dinamo, poveste de film. Nicolescu, fiul regizorului Ioan Cărmăzan: „Prima oară m-a întrebat dacă am fost la curve!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Președintele lui Dinamo, poveste de film. Nicolescu, fiul regizorului Ioan Cărmăzan: „Prima oară m-a întrebat dacă am fost la curve!”. Exclusiv
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Financiarul.ro
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Superliga.ro (P)
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Parteneri
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Elle.ro
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Tragedie de neimaginat! Părintele Ciprian Necula a murit la doar 48 de ani, după ce s-a întors de la Biserică. Ce i-a spus soției înainte de a se prăbuși la pământ
Unica.ro
Tragedie de neimaginat! Părintele Ciprian Necula a murit la doar 48 de ani, după ce s-a întors de la Biserică. Ce i-a spus soției înainte de a se prăbuși la pământ
Primele imagini de la priveghiul mamei care a murit lovită pe trecerea de pietoni. Zguduitor ce s-a întâmplat la capelă
Viva.ro
Primele imagini de la priveghiul mamei care a murit lovită pe trecerea de pietoni. Zguduitor ce s-a întâmplat la capelă

Monden

Noua pasiune pe care Victor Pițurcă și-a descoperit-o și pe care o practică de foarte mulți ani: „E sezonul”
Stiri Mondene 12:19
Noua pasiune pe care Victor Pițurcă și-a descoperit-o și pe care o practică de foarte mulți ani: „E sezonul”
Fiica Maiei Morgenstern, primele declarații după ce a devenit mamă la 26 de ani: „E cel mai frumos lucru pe care l-am trăit până acum, dar e și foarte greu”
Stiri Mondene 12:05
Fiica Maiei Morgenstern, primele declarații după ce a devenit mamă la 26 de ani: „E cel mai frumos lucru pe care l-am trăit până acum, dar e și foarte greu”
Parteneri
EXCLUSIV! Emily Burghelea a născut pentru a treia oară – dar abia acum dezvăluie sexul bebelușului! Vezi dacă e băiețel sau fetiță
TVMania.ro
EXCLUSIV! Emily Burghelea a născut pentru a treia oară – dar abia acum dezvăluie sexul bebelușului! Vezi dacă e băiețel sau fetiță
"A plecat să slujească în Ceruri". Preot român, tată a 4 copii, mort într-un accident de groază în Italia
ObservatorNews.ro
"A plecat să slujească în Ceruri". Preot român, tată a 4 copii, mort într-un accident de groază în Italia
E știrea momentului în showbiz! Alin Oprea, cea mai bună veste din ultimii ani! Nici nu mai spera la așa ceva! Felicitări pentru noul capitol din viață! Chiar merita!
Libertateapentrufemei.ro
E știrea momentului în showbiz! Alin Oprea, cea mai bună veste din ultimii ani! Nici nu mai spera la așa ceva! Felicitări pentru noul capitol din viață! Chiar merita!
Parteneri
„Domnule Băluță, patinoarul nu e frigider!” Spectatorii, cu căciuli și mănuși la meci, ieșeau afară ca să se încălzească
GSP.ro
„Domnule Băluță, patinoarul nu e frigider!” Spectatorii, cu căciuli și mănuși la meci, ieșeau afară ca să se încălzească
O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
GSP.ro
O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
Parteneri
Așteptarea a luat sfârșit! De mâine, vom circula pe Autostrada Moldovei de la București până aproape de Buzău
Mediafax.ro
Așteptarea a luat sfârșit! De mâine, vom circula pe Autostrada Moldovei de la București până aproape de Buzău
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
StirileKanalD.ro
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Wowbiz.ro
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Wowbiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Redactia.ro
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Ce spune legea în cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni. Este femeia vinovată că a ieșit în fața mașinii?
KanalD.ro
Ce spune legea în cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni. Este femeia vinovată că a ieșit în fața mașinii?

Politic

România nu riscă recesiunea, suntem „un șantier în derulare”, asigură Dragoș Pîslaru. Primim 17 miliarde din PNRR, dar deficitul urcă la 8,4%
Politică 12:37
România nu riscă recesiunea, suntem „un șantier în derulare”, asigură Dragoș Pîslaru. Primim 17 miliarde din PNRR, dar deficitul urcă la 8,4%
Consilierii „speciali” din echipa lui Bolojan: pensii de 8.000 de lei și salarii de 7.000 de lei, mulți veniți din SRI, MApN și SPP
Politică 08:32
Consilierii „speciali” din echipa lui Bolojan: pensii de 8.000 de lei și salarii de 7.000 de lei, mulți veniți din SRI, MApN și SPP
Parteneri
Kievul ar putea fi noul Silicon Valley. Un fond european sprijină startup-urile ucrainene
Spotmedia.ro
Kievul ar putea fi noul Silicon Valley. Un fond european sprijină startup-urile ucrainene
Top 3 meciuri ale naționalei realizat de Mircea Lucescu! De ce victoria cu Austria este colosală pentru Il Luce: “Niciodată nu am făcut asta în toată cariera mea”
Fanatik.ro
Top 3 meciuri ale naționalei realizat de Mircea Lucescu! De ce victoria cu Austria este colosală pentru Il Luce: “Niciodată nu am făcut asta în toată cariera mea”
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift
Spotmedia.ro
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift