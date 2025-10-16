CTP: „Strâns uniți în jurul Tovarășului”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comparat exercițiul de mobilizare al rezerviștilor al MApN cu propaganda din perioada comunistă, vorbind despre o „unitate de monolit în jurul conducătorilor”, și a încheiat textul denumit „Strâns uniți în jurul Tovarășului” cu o aluzie la Ion Iliescu.

„Printre expresiile cheie ale propagandei ceaușiste figura și ‘Războiul întregului popor”, scrie Cristian Tudor Popescu.

„Ecou al ideii urlate de Goebbels «Război total!», din punct de vedere militar, «Războiul întregului popor» era o prostie încă de pe atunci, când deja avansase conceptul de armată profesionistă. Politico-propagandistic însă, ea întărea lozinca «Strâns uniți în jurul Tovarășului Nicolae Ceaușescu!», «unitate de monolit» , în orice condiții. Nu altceva a făcut actualul guvern, din inițiativa ministrului Apărării. Militar vorbind, convocarea rezerviștilor e creier pané. Ea vine însă, în logică politico-propagandistică, după ce șeful Armatei, gen. Gheorghiță Vlad, tocmai a anunțat, ritos, că România poate face față, aidoma Ucrainei, unui atac al Rusiei. Cu ce? Cu rezerviști buimăciți, luați de la muncă.”

Nu de rezerviști are nevoie România pentru a rezista în cazul unui atac, consideră gazetarul, ci de tehnologie pentru armată și militari instruiți și pregătiți pentru a o folosi.

„Ca România să reziste 2-3 zile în cazul unei invazii, până se mobilizează NATO, e nevoie de apărare antiaeriană, de drone, de avioane, de tancuri și de militari capabili să le mânuiască. Nu de civili bătrâiori cu pușcoace pe câmpuri.”, adaugă CTP.

Un sondaj recent arată că jumătate din români nu cred ca armata ar rezista 48 de ore, în caz de atac, până la sosirea ajutorului NATO.

Recomandări Scandal într-un complex rezidențial de lux din Capitală. Proprietarii au primit somații din partea furnizorilor de utilități: „Stau în mașini de sute de mii de euro, dar nu-și plătesc întreținerea apartamentului”

Cozi ca la moaștele sfintei Parascheva

Cristian Tudor Popescu ironizează scopul exercițiului și imaginea promovată public.

„Cozile din fața comisariatelor militare, comparabile cu cele de la moaștele sf. Parascheva, sunt menite să demonstreze că în jurul conducătorilor există o unitate de monolit a poporului, gata să alerge într-un suflet când sunt chemați la luptă. Fie și sub amenințarea amenzilor de mii de lei, în caz că nu se prezintă la „ezerciț” – Garda Civică din „O noapte furtunoasă” era ceva mai bine organizată patriotic. ”

Jurnalistul își încheie comentariul într-o notă tăioasă, spunând că inițiativa ministrului Apărării a produs „enervare, râs și dispreț”.

„Acest agerism de imagine al ministrului Apărării ar fi fost numit în argoul militar, de pe vremea când făceam eu armată, ‘și-a băgat baioneta-n cur, având în vedere enervarea, râsul și disprețul pe care le-a produs. Ca să nu mai vorbim de prilejul lansării veșnicelor minciuni că mergem la război.”, a scris Cristian Tudor Popescu.

În finalul textului, CTP continuă cu ironiile, de data aceasta la adresa PSD.

„Paznicii de la cimitirul Ghencea raportează zgomote ciudate în zona mormântului lui Ion Iliescu. Se pare că fostul șef al Secției de Propagandă a CC al PCR se răsucește în groapă în vreme ce urmașul său, Grindeanu I Creștinătorul, aduce Partidul la cele sfinte, iar secretarul general PCR, Stănescu Armetică, zice chiar așa, mai ieftin n-o lasă: «Dacă Dumnezeu nu e, nimic nu e!»”, conchide gazetarul.

Exercițiul MOBEX 2025 și reacțiile rezerviștilor

Peste 10.000 de rezerviști, inclusiv foști militari profesioniști și ultimele generații de militari în termen, au fost chemați la exercițiul „MOBEX 2025 București-Ilfov”, început pe 12 octombrie.

Jurnalistul Liviu Avram, convocat la exercițiu, a relatat că experiența a fost „lipsită de coerență”.

„Participarea mea la MOBEX 2025 a constat în: semnarea prezenței, echiparea, înarmarea, defilarea pe sub Tricolor, întoarcerea pe loc, dezarmarea și dezechiparea – iar apoi am redevenit civil.”

La rândul său, Andrei Roșu, fost solist al trupei „Gaz pe foc” a criticat organizarea, spunând că ordinul de chemare a venit prea târziu și că lipseau informații esențiale.

„Documentul ar fi fost mult mai util dacă ar fi conținut și câteva informații practice, de bun-simț: locul exact al exercițiilor, tipul de echipament necesar, dacă trebuie adusă hrană sau apă, un număr de contact al unității – și, mai ales, să fie trimis din timp.”, a declarat acesta.

Ministerul Apărării a precizat că nu este vorba despre o mobilizare reală, ci despre un exercițiu planificat conform legii privind pregătirea rezervei operative, menționând că absența nemotivată de la astfel de activități se sancționează cu amendă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE