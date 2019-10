De Andreea Radu,

Camionul cu containerul frigorific în care au fost găsiți, miercuri, 39 de oameni fără suflare, era înmatriculat în Bulgaria, la Varna, pe numele unei companii deținute de un cetățean irlandez, scrie BBC.

Șoferul camionului, Mo Robinson, 25 de ani, din Portadown, County Armagh, Irlanda de Nord, a fost arestat sub suspiciunea de crimă.

Mașina ar fi intrat sâmbătă în Marea Britanie prin portul Purfleet, venind dinspre Zeebrugge, Belgia, potrivit Poliției.

Eric Van Duyse, un purtător de cuvânt al procuraturii belgiene, a transmis că deocamdată nu știe cât timp a stat camionul în Belgia și că poate fi vorba despre ore sau zile.

Camerele de supraveghere au surprins momentul în care camionul ajunge în Parcul Industrial Waterglade din Grays, acolo unde a fost descoperit de autorități.

Exclusive: Video shows lorry in which 39 bodies were later found in Essex, moments before turning into industrial park https://t.co/kubNQBQoJY pic.twitter.com/6werJqWisi