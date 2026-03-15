Amintim că Nicușor Dan a convocat pe 11 martie prima ședință CSAT din 2026. Pe ordinea de zi a ședinței au fost:

situația din Orientul Mijlociu și implicațiile pentru România

evaluarea impactului evenimentelor din Orientul Mijlociu asupra pieței petroliere din România

analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilități militare.

La punctul 3 era vorba despre faptul că SUA au cerut României să permită accesul avioanelor cisternă pentru realimentare în zbor. Inițial s-a vorbit despre avioane de luptă, dar informația nu a fost corectă. În plus, americanii au cerut să fie aduse în bazele noastre echipamente militare pentru trupele americane.

După ședința CSAT, Nicușor Dan a spus că România a acceptat cerințele SUA și a susținut că este vorba despre echipamente defensive, care sporesc securitatea României. În privința avioanelor, șeful statului a afirmat: „Subliniez faptul că ele nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis. În termeni tehnici, se spune că ele sunt echipamente non-cinetice”.

El a susținut apoi că românii nu au motive să se teamă: „Îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare, țara lor este o țară sigură, ba chiar mai sigură”.

Astăzi, 15 martie, au aterizat în România primele avioane cisternă ale SUA, au declarat surse oficiale pentru Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE