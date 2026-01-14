Acest demers le oferă o perspectivă clară asupra vechimii în muncă în 2026 și a punctajelor acumulate, prevenind eventualele erori ce ar putea afecta calculul pensiei.

Cum se calculează pensia românilor în 2026

Pensia este determinată pe baza punctajelor acumulate în fiecare lună lucrată, calculate prin raportarea venitului brut lunar la salariul mediu brut pe economie.

Punctajele lunare, anuale și cele de stabilitate sunt adunate pentru a determina numărul total de puncte al fiecărui pensionar în 2026.

Acesta este înmulțit cu valoarea punctului de referință, stabilită prin lege, pentru a obține cuantumul pensiei în 2026.

Valoarea punctului de referință

Din 1 septembrie 2024, valoarea punctului de referință a fost introdusă ca nou indicator de calcul, conform Legii nr. 360/2023.

În 2025, acest indicator a fost de 81 de lei, iar creșterea sa anuală este influențată de rata inflației și de 50% din creșterea salariului mediu brut, conform datelor Institutului Național de Statistică.

Cum se află și cum se calculează punctajele lunare și anuale

Punctajul lunar se calculează prin împărțirea veniturilor brute lunare la salariul mediu brut al lunii respective. Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 se iau în considerare veniturile asupra cărora s-a plătit contribuția la bugetul asigurărilor sociale.

Pentru perioada cuprinsă între 1 aprilie 2001 și 31 august 2023, la determinarea punctajelor lunare se utilizează venitul brut lunar realizat, care a constituit baza de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale.

Începând cu data de 1 septembrie 2024, punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului brut lunar realizat sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din anul respectiv.

Punctajul anual se determină prin împărțirea la 12 a sumei punctajelor lunare acumulate într-un an calendaristic.

La calcularea punctajului mediu anual, a punctajului anual si a numărului de puncte realizat în fiecare lună se utilizează cinci zecimale.

Românii care primesc punctele de stabilitate pentru vechime în 2026

Românii care au depășit 25 de ani de cotizare beneficiază de puncte de stabilitate. Acestea sunt acordate astfel:

  • 0,50 puncte pentru fiecare an realizat între 26 și 30 de ani, 0,04167 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,00139 puncte pentru fiecare zi
  • 0,75 puncte pentru fiecare an între 31 și 35 de ani inclusiv, 0,06250 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,00208 puncte pentru fiecare zi
  • 1 punct pentru fiecare an peste 35 de ani, 0,08333 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,00278 puncte pentru fiecare zi.

Cum își verifică românii contribuțiile

„Toți cetățenii, indiferent de vârstă, pot solicita de la Casa de Pensii o adeverință privind stagiul de cotizare, document ce permite verificarea veniturilor brute realizate lunar. Această adeverință ajută la identificarea eventualelor întreruperi în activitate și la calcularea vechimii totale în muncă”, a explicat Cristiana Dumitrescu, director executiv al Casei de Pensii București, potrivit Digi 24.

Solicitarea adeverinței se face la casa de pensii locală, conform domiciliului.

Din aprilie 2001, toate stagiile de cotizare sunt centralizate electronic printr-un sistem informatic administrat de Casa Națională de Pensii.

„Datele necesare stabilirii drepturilor de pensie sunt preluate automat. Persoanele care depun dosarul de pensionare nu mai sunt nevoite să aducă adeverințe de la foștii angajatori”, a mai precizat Dumitrescu.

Când au pensionarii români nevoie de adeverințe suplimentare

Adeverințele eliberate de angajatori sunt necesare doar pentru perioadele de muncă anterioare anului 2001, dacă veniturile nu sunt menționate în carnetul de muncă.

Ele mai sunt cerute pentru venituri suplimentare, precum prime sau bonusuri, acordate înainte de aprilie 2001, care nu apar în documentația oficială.

După această dată, informațiile sunt transmise electronic de angajatori către sistemul informatic al Casei de Pensii, eliminând necesitatea documentelor suplimentare, a explicat Dumitrescu.

Totodată, noua lege a pensiilor introduce punctele de stabilitate, un beneficiu financiar suplimentar acordat pensionarilor români și în 2026. Se aplică celor care au contribuit la sistemul public timp de peste 25 de ani.

