Andreea Nicu, proprietara Hotelului Unique, povestește cum ideea i-a venit odată cu sosirea unui cuplu care a închiriat o cameră doar pentru a face duș.

„Vrem o cameră. Știți, noi suntem din București, nu stăm mult, dar nu mai putem, vrem și noi să face un duș ca lumea! Și normal că am închiriat camera, am făcut și discount, după care am zis că asta e ceea ce noi chiar putem să facem: «rezervări la duș». Inițial, părea mai degrabă amuzant decât util, dar se pare că e, de fapt, e mai degrabă foarte, foarte util. Dacă putem oferi serviciul acesta, bucuroși o facem!”, spune Andreea.

După plecarea cuplului venit să facă duș la hotel, Andreea a scris pe Facebook: „Venim în ajutorul bucureștenilor care nu au apă caldă și căldură în aceste zile: Hotel Unique ARE apă caldă, are duș cu hidromasaj și are și căldură. Avem o ofertă specială pentru încălzire și duș, plus că puteți profita de câteva momente romantice”.

Ajutam Bucurestenii... ce nu au Apa si Caldura de cateva zile... cu Apa Calda si Caldura de la Hotel Unique. Pastrati-va in forma si curati! Publicată de hotel unique bucharest pe Marţi, 8 decembrie 2020

Cât costă

Cazarea pentru orele petrecute, baia și dușul cu hidromasaj costă 170 de lei.

„Am dus prețul cât de jos am putut, în condițiile în care trebuie să igienizăm, de fapt, să sterilizăm camera după fiecare folosire. Pentru 24 de ore, nici nu o mai folosim, ca să fim siguri că toată lumea e în siguranță în toată nebunia asta cu pandemia. Prețul acesta este aproape 100% un cost de întreținere și operare”, ne spune Andreea.

