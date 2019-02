Model de Spania: parcagii oficiali! Ibericii au găsit o soluție să sprijine și reintegrarea socială a oamenilor cu probleme, și susținerea bugetului local

În diverse orașe de pe Costa del Sol, există oameni cu veste fosforescente, care te ajută să parchezi, ca la noi, dar au și ecuson în piept, cu ștampilă de la oficialitățile locale. Aici, se face o dublă delimitare.

Cât te lasă inima

În anumite orașe, ei vin ca o completare a parcărilor cu plată, cu prețuri ce încep de la un euro pe oră. Practic, „parcagiii” intră în acțiune în weekend-uri sau în perioadele de pe timpul zilei, când nu este în vigoare tariful oficial.

Cazurile Marbella și Puerto Banus, de exemplu. Pe un ton politicos ți se spune: „Susțineți comunitatea locală!”. Cât? „Cât doriți!”, vine răspunsul cu un ridicat din umeri.

De obicei, sunt oameni mai în vârstă. Indiferent că le dai 50 de cenți sau un euro, răspunsul e același: „Gracias!”. Și fără priviri piezișe, chiar dacă ești într-o zonă rezidențială sau într-o mașină mai ochioasă.

Pază bună

Uneori, ți se dă bon, alteori nu, depinde și de tine.

„Comunitatea locală nu vrea să trăiască de pe urma acestor oameni care sunt parcagii. Dacă mai câștigă și ei un ban, norocul lor. Ideea e că ei oricum sunt cu ochii în patru în acele zone de parking, în special în orașe pline cu turiști, asigură paza și protecția acelor arii, iar numărul spargerilor a scăzut simțitor de când s-a implementat acest sistem”, a mărturisit Alexandru Avram, manager de restaurant în Marbella, vizavi de acest subiect. Practic, toată lumea are de câștigat.

Proiect inedit

Un oraș andaluz, Estepona, a implementat, în schimb, o altă idee. În parcarea publică din centrul urbei, la câteva sute de metri de plajă, există peste 300 de locuri. Iar acolo au fost reintegrate în societate persoane care au avut diverse probleme sau cu dizabilități. Tot la fel, cu aceleași veste și cu ecusoane, de dimineața până seara târziu.

Aici primești și bon, automat, iar tariful este de un euro pe zi! Un preț mai mult decât avantajos, având în vedere că vorbim de un oraș aflat pe harta turiștilor. Parcagiii au și sală tip container unde stau, în cazul în care se strică vremea, plouă sau e vânt puternic, iar un afiș te anunță programul social implementat de oficialitățile locale și de ce ar trebui să contribui financiar, fără nazuri.

Opere de artă pe blocuri

Estepona, un orășel situat pe Costa del Sol, în imediata vecinătate a mult mai cunoscutei stațiuni Marbella. Un proiect ce datează din septembrie 2012 a fost implementat de oficialitățile locale pentru a crea o adevărată Rua de los Murales Artisticos, o „rută a artiștilor murali”, menită să regenereze cartiere mai puțin expuse ochiului turistului.

Iar picturile, care mai de care mai impresionante, chiar au așezat Estepona pe lista must see a orașelor andaluze, mai ales că are și o plajă foarte șic. Turiștii au dat iama în această urbe și au expus pozele făcute în social media, oferind celebritate Esteponei. Iar numărul picturilor crește de la an la an.

