Este vorba de un contract cu o valoare estimată la peste 184,7 milioane lei (fără TVA), iar utilizatorii de telefonie mobilă ar putea fi localizați cu o acuratețe de până la 50 de metri, când sună la 112 .

Decizia contestării a fost luată după ce oferta lor financiară a fost declarată neconformă, deși la partea tehnică primise cel mai bun punctaj.

Mai mult, consorțiul a făcut plângere penală la Direcția Națională Anticorupție (DNA) împotriva unor angajați ai STS pe care-i acuză de abuz în serviciu pentru că le-ar fi permis și i-ar fi „încurajat” pe alți doi ofertanți să modifice prețurile unitare în timpul licitației, lucru interzis de legea achizițiilor publice, potrivit Hotnews.ro.

Inițial, în data de 28 mai 2019, asocierea celor patru firme a depus o contestație la CNSC. În acest document, care are 248 de pagini și a fost publicat de STS în SICAP (Sistemul Electronic de Achiziții publice), consorțiul celor patru firme susțin printre altele că:

„Motivarea Autorității contractante (STS – n.r.) în sensul că Asocierea nu ar avea capacitatea de a implementa cu succes acest proiect este nefondată și prin raportare la faptul că toți membrii Asocierii sunt lideri în domeniu la nivel european (Beta 80 SPA, Omnilogic SRL, Starc4sys SRL) și chiar la nivel mondial (Avaya). Doar cu titlu de exemplu, Avaya Inc. (înființată în SUA), ‘societatea-mamă’ a Avaya Enterprises SRL, are o cifră de afaceri anuală de aproximativ 4 miliarde de dolari, iar valoarea ofertată pentru executarea proiectului ce face obiectul prezentei proceduri reprezintă mai puțin de 1% din valoarea cifrei de afaceri a furnizorului Avaya Inc, după cum se poate pbserva din extrasul ‘Avaya Investors Report (Anexa nr. 40). Așadar, afirmația Autorității Contractante că Asocierea nu ar avea capacitatea financiară de a implementa cu succes acest proiect este total nefundamentată”