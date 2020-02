De Bobi Neacșu,

„Mă văd nevoit să precizez faptul că am avut într-adevăr o discuție ceva mai tensionată cu fostul președinte, acum aproape un an, în campania de la Europarlamentare.

După dezbaterea (pe care nu am moderat-o eu, ci doar am organizat-o ca producător) i-am spus fostului președinte că un pic mai multă civilitate în politică nu are cum să strice (ceva de genul, nu-mi mai amintesc exact cuvintele). I-am sugerat adică să încerce să fie ceva mai politicos cu adversarii săi politici. Nu cred că aș putea avea nimic altceva de adăugat la ce i-am spus atunci”, a scris Moise Guran pe Facebook.

