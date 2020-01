De Adrian Ilie,

Moise Guran, care a lucrat împreună cu Stelian Tănase atunci când acesta din urmă era președinte-director general al TVR, a afirmat că veniturile sale sunt publice și arată că are bani suficienți obținuți din presă.

Pe ultimul an, veniturile mele vor fi depășit 100.000 de euro – încă nu am luat dividendele – iar câștigurile mele din presă au ajuns și la 200.000 de euro pe an și în mod conștient mi le-am înjumătățit când am plecat din televiziune pentru că m-am antrenat să trăiesc cu nevoi puține. Nu plec din presă pentru bani, nivelul meu de câștig era mai mult decât îi trebuie unui jurnalist.

Moise Guran: