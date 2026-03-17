Poziția lui Khamenei de răzbunare împotriva Statelor Unite și Israelului a fost exprimată „foarte dur și în mod serios” în prima sa ședință de politică externă, spune oficialul respectiv, fără a clarifica dacă liderul suprem iranian a participat fizic la reuniune.

Potrivit acestuia, Mojtaba Khamenei a declarat că nu este „momentul potrivit pentru pace”. El a cerut ca Statele Unite și Israelul să fie „îngenuncheate”, să-și „accepte înfrângerea” și „să plătească despăgubiri”.

Trei surse au declarat pentru Reuters că administrația Trump a respins propunerile unor aliați din Orientul Mijlociu de a începe negocieri diplomatice menite să pună capăt războiului din Iran.

Între timp, statele arabe din Golf, care până recent cereau evitarea războiului, au început să transmită Washingtonului un mesaj radical, și anume ca regimul de la Teheran „să fie slăbit complet”.