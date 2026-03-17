„La început i-am apărat, acum sunt inamicul nostru”

Declarațiile din interiorul regiunii sunt directe.

„Există un sentiment larg în Golf că Iranul a depășit toate liniile roșii”, a spus Abdulaziz Sager, apropiat de cercurile de decizie din Arabia Saudită.

„La început i-am apărat și ne-am opus războiului. Dar după ce au început să ne atace, au devenit un inamic. Nu mai există altă clasificare.”

Le este frică de un blocaj total al petrolului

Iar miza este uriașă. Iranul a demonstrat că poate lovi aeroporturi, porturi și infrastructură energetică în toate cele șase state din Golf. În plus, a perturbat traficul prin Strâmtoarea Ormuz, ruta pe unde trece aproximativ 20% din petrolul mondial.

Pentru țările din zonă, teama cea mai mare este dată de scenariul că dacă Iranul rămâne cu capacități militare intacte, poate bloca oricând fluxul de petrol și economia globală.

Mesajul transmis lui Trump: nu vă opriți la jumătate

Surse din regiune spun că liderii din Golf nu mai vor o intervenție limitată, ci că, în acest moment, ideea dominantă este că Iranul trebuie slăbit „complet”, altfel regiunea va trăi permanent sub amenințare.

„Dacă americanii se opresc înainte să termine treaba, vom rămâne singuri în fața Iranului”, a avertizat Sager.

În același timp, Washingtonul face presiuni asupra statelor din Golf să se alăture conflictului, potrivit diplomaților citați de Reuters. Administrația Trump ar vrea să arate că operațiunea are susținere regională, nu doar americană și israeliană.

Liderii din Golf se tem de un război total

Deși cer lovirea Iranului, statele din Golf evită să intre direct în conflict. Emiratele Arabe Unite au transmis clar că nu vor escaladare, dar își rezervă dreptul de a se apăra, deoarece orice implicare directă ar putea aduce atacuri masive de represalii din partea Iranului.

Experții spun că liderii din Golf sunt prinși între două riscuri. Pe de o parte, Iranul a arătat că poate bloca Strâmtoarea Ormuz și poate controla traficul maritim, pe de altă parte, intrarea într-un război condus de SUA și Israel ar putea declanșa un conflict mult mai mare în regiune.

Situația nu afectează doar Orientul Mijlociu. Blocarea Strâmtorii Ormuz ar lovi direct economia globală, inclusiv Europa, prin creșterea prețurilor la energie. Iar dacă conflictul escaladează, impactul ar putea fi resimțit rapid și în România, în primă fază prin prețuri mai mari la combustibili și transport.

Conflictul din Golf a izbucnit acum trei săptămâni, pe 28 februarie, iar criza a escaladat după ce Iranul a lansat atacuri cu drone și rachete asupra unor ținte din statele din Golf, dar și asupra bazelor americane. Luni seară, un petrolier a fost lovit de un „proiectil necunoscut” în timp ce era ancorat la 23 de mile marine est de portul Fujairah, în Golful Oman, iar marți dimineață, Ambasada SUA din Irak a fost lovită de o dronă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Tudor Chirilă, după întâlnirea lui Călin Georgescu cu Sebastian Ghiță: „Ce trist este că acest popor a fost dezbinat atât de repede"
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

